Sant Joan es va submergir ja de ple ahir en la fira Embarrats, que avui viurà la seva segona jornada.

La fira recorda el passat tèxtil i la vida del municipi a la llera del Cardener al principi del segle passat. I, en aquesta edició, l’Embarrats té com a eix conductor el rodatge d’una pel·lícula ambientada en aquesta època.

La jornada d’ahir va ser un èxit de públic, amb una assistència molt nombrosa i, un cop més, les visites teatralitzades al cor de les fàbriques tèxtils van fer el ple.

De cara a la jornada d’avui, es tornaran a fer visites guiades a la fàbrica Burés i al Canal (a les 11 i a la 1), mentre que a les 12 del migdia es farà la inauguració oficial de la fira a la plaça de l’Església.

També hi haurà altres actes, com la trobada de puntaires, dramatitzacions com la de les bugaderes i l’auca d’embarrats, entre altres esdeveniments que tindran lloc al centre del municipi al llarg del matí i de la tarda, a més del mercat d’artesans.