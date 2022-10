Sant Joan torna al segle XIX amb una reeixida fira dels Embarrats

Sant Joan s’ha submergit de ple aquest cap de setmana en el fira dels Embarrats tot transportant la població al segle XIX, un dels moments àlgids del tèxtil al municipi i també a Catalunya. La fira ja va congregar nombrosos visitants al llarg del dissabte, i ahir, i malgrat la pluja intermitent que va caure durant el matí, aquest tampoc va fallar i les diferents activitats programades van ser un èxit.

Al llarg de tota la jornada pels carrers s’hi podien trobar escenes que recreaven l’època de la fira. Així, tant hi podia haver una família arrossegant un carro per instal·lar-se a la fàbrica o el sereno anant amunt i avall.

Tampoc hi faltava la bugadera que de rentar la roba al safareig, tal i com es feia quan encara no hi havia màquines de rentar, en feia un autèntic espectacle que atreia nombrosos curiosos.

Aquest diumenge també ha estat el torn de la inauguració oficial de la fira. Va ser a les 12 del migdia a la plaça de l’Església amb l’alcalde Jordi Solernou vestit d’època, acompanyat de personatges que encarnaven els empresaris i el capellà de l’època. De fet, el seu parlament, l’alcalde ha agraït a aquests empresaris el fet d’haver-se instal·lat al poble i haver-hi portat riquesa. Tot seguit, va ser el torn dels balls tradicionals i un cercavila per la fira que va acabar, de nou amb balls tradicionals, davant de Cal Gallifa.

En la inauguració, a part de l’alcalde també hi han estat presents el diputat al Parlament de Catalunya i alcalde Castelgalí Cristòfol Gimeno i la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, que visitava la fira per primera vegada. Alhora de fer balanç, en un fira en la qual s’hi impliquen un centenar de voluntaris del poble, l’alcalde destacava que «és un gran què poder aglutinar gent de molts sectors i n’estem molt orgullosos». També posava èmfasi en l’elevada afluència de visitants perquè això significa que «les coses es fan ben fetes» i que «la gent ja ho coneix i ja ho espera».

El passat industrial

La fira també és una oportunitat per conèixer el patrimoni industrial que hi ha al municipi i entre les propostes hi havia la visita a la fàbrica Burés i el canal. En la visita es podia descobrir que es tracta d’un conjunt arquitectònic industrial únic a Catalunya i que data de mitjans del segle XIX. Entre les coses que el fa únic és que un mateix canal alimentava tres salts diferents per a tres fàbriques diferents: la Borràs, la Burés i la Gallifa, si ve aquesta última fàbrica s’emportava i encara ara s’emporta la meitat del cabal del canal mentre que les altres dues s’han de repartir a parts iguals el cabal restant. Tot i que les fàbriques ja no estan en funcionament, els salts d’aigua continuen operatius, ara per produir electricitat.

A l’interior de la fàbrica Burés també es podia constatar que es manté part de l’estructura original, com per exemple el sostre amb bigues de fusta que té com a suports pilars metàl·lics, molt més petits que els de pedra o totxo i que donaven més amplitud a l’interior de la nau perquè hi capiguessin millor els telers. I també a la fàbrica es podia veure un dels embarrats que és el que dona nom a la fira del poble.