La Fundació Catalunya La Pedrera i Alícia han confeccionat una plataforma web per ajudar les persones que estan en tractament oncològic i també als seus familiars i cuidadors, a tenir cura de la seva alimentació durant el procés. També es preocupa pel benestar emocional facilitant-los que puguin continuar gaudint del menjar.

La nova web «Menjar durant el tractament del càncer» (http://cat.oncoalicia.com/) és un projecte social desenvolupat amb el màxim rigor científic que dona resposta a professionals i pacients amb dificultats a l’hora d’obtenir informació rigorosa i de qualitat per mantenir un estat nutricional òptim durant el tractament oncològic. Aquest recurs, promogut per la Fundació Catalunya La Pedrera i desenvolupat per Alícia, s’ofereix a totes les persones interessades de forma gratuïta.

Aquesta nova plataforma té els seus orígens a la col·lecció «Menjar durant el Tractament del Càncer», set guies amb recomanacions dietètiques i culinàries per facilitar la gestió de l'alimentació del dia a dia a les persones en tractament de diferents tipus de càncer. Ara, la nova web fa un pas endavant i recopila el coneixement i investigació sobre alimentació i càncer generat per Alícia, amb consells, idees pràctiques i més de 200 receptes o vídeoreceptes especialment dissenyades per donar una resposta personalitzada als 25 efectes secundaris que es deriven del tractament oncològic dels 5 tipus de càncer amb més incidència o dificultats per menjar, com són el de mama, cap i coll, còlon, pulmó i pròstata.

La nova web neix per ajudar les persones en la seva alimentació durant el tractament del càncer i a partir de la necessitat expressada d’obtenir informació contrastada científicament i de qualitat. És, doncs, la primera plataforma que tracta de manera rigorosa, àmplia i senzilla l’alimentació durant el tractament oncològic.

«Menjar durant el tractament del càncer» ofereix informació personalitzada sobre alimentació durant el tractament del càncer basats en la dieta mediterrània. També dona informació amb base científica sobre les creences i els mites alimentaris més comuns relacionats amb l’alimentació durant el tractament del càncer i les estigmatitzacions que pateixen les persones en tractament oncològic, i informació sobre 25 efectes secundaris durant el tractament, tant dels comuns (de qualsevol tipus de càncer) com dels cinc específics amb més incidència o dificultats per menjar.

La web també inclou un cercador de receptes molt intuïtiu i proper a l'usuari, garantint l'ús de la web per a tot tipus de públics. El cercador permet cercar receptes que donin una resposta personalitzada sobre què menjar, i presenta com a novetat la possibilitat de combinar diferents efectes secundaris que es poden donar en un mateix moment durant el tractament. La cerca també es pot filtrar per tipus de tumor, moment de consum (per picar, per beure, esmorzars berenars i postres, plat complet…), per grups d’aliments (verdures, fruites, cereals, llegums i tubercles, ous, fruita seca...), o per altres consideracions, ja siguin receptes veganes, sense lactosa o sense gluten. Tots els continguts d’aquesta nova eina s’aniran actualitzant i ampliant de forma permanent per a un altre tipus de tumors i tenint en compte els avenços científics i innovacions alimentàries.

La plataforma «Menjar durant el tractament del càncer» s’ha elaborat en col·laboració d’oncòlegs, nutricionistes i personal sanitari dels millors centres de recerca i hospitalaris del país, i de l’Institut Català d'Oncologia (ICO), el qual s’hi va sumar aportant coneixement i experiència a través de l'equip de la Unitat Funcional de Nutrició Clínica de l’ICO a l'Hospitalet de Llobregat. Aquestes col·laboracions i rigor han permès que la nova plataforma rebi l’aval de col·legis professionals de dietètica i nutrició i societats mèdiques de referència del país, com el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya i la Societat Espanyola de Nutrició Clínica i Metabolisme.