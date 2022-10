Una trentena de santpedorenques van participar a la taula rodona que l’Assemblea Feminista Jerònimes i la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Santpedor van organitzar conjuntament com a acte final de la II Jornada Feminista del poble. Moderada per la periodista i cantautora Anaïs Vila, les tres ponents van exposar els tres temes centrals de debat durant dues hores i mitja en una conversa on el públic hi va tenir un paper actiu, amb intervencions i preguntes constants.

Elena Crespi, psicòloga i sexòloga de Torelló, va parlar de plaer i sexualitat, enumerant-nos alguns conceptes importants per descriure de quina manera la nostra societat viu la sexualitat des de fa dècades i per entendre en quin punt ens trobem actualment. Després de reflexionar-hi va aportar idees de com trencar amb els patrons existents i va fer èmfasi en la necessitat d’aprendre amb diversitat, amb un ventall eròtic diferent, posant el plaer femení al centre, i vivint-lo amb equitat i entenent que el cos és per gaudir-lo.

Montse Catalán, ginecòloga, llevadora i cofundadora de la Casa de Naixements Migjorn de Sant Vicenç de Castellet, va posar el focus en la seva llarga experiència per oferir alternatives i posar de manifest la violència obstètrica que durant dècades pateixen les dones en molts processos de part i postpart als hospitals, així com l’excessiva medicalització d’aquests. Que l’administració i la legislació recullin el deure de respectar el procés fisiològic sense violència d’un part va ser una de les demandes que més van aflorar de la seva intervenció.

Finalment, Maria Gonzàlez, psicòloga i responsable de l'àrea comunitària de L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i el Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats de Barcelona, va fer un breu repàs històric de com l’activisme feminista ha ajudat a aconseguir lleis com la de l’avortament i com d’important és la unió col·lectiva per fer front a un dret que encara no es garanteix a totes les dones d’aquest país.

La taula rodona va ser el colofó d’una jornada que va comptar amb un taller sobre sòl pèlvic i sexualitat conscient i un concert-vermut amb la cantautora Gessamí Boada. Tots els actes van tenir molt bona rebuda en una cita anual a Santpedor que es consolida per seguir apostant pel coneixement i la reflexió al voltant del feminisme.