«Cal apostar de forma clara per la descarbonització amb ajudes per treballar al bosc»

Els professionals del sector de la biomassa consideren que cal fer una aposta decidida per la descarbonització davant l’escenari actual, marcat per l’augment dels preus de l’energia. En els darrers anys, afirmen que s’han fet passos endavant, tenint en compte que cada vegada hi ha més empreses i administracions locals que avancen cap a la transició energètica, però alerten de factors limitants per donar l’impuls definitiu al sector, com ara la burocràcia a l’hora de dur a terme actuacions al bosc o la falta d’ajuts per mecanitzar els treballs forestals.

El gerent del Clúster de Bioenergia de Catalunya, Marc Cortina, assenyala que «encara hi ha un llarg camí per córrer, ja que del milió i mig de tones de biomassa forestal que es podrien extreure cada any dels boscos catalans, només se n’aprofita entorn un 35%». Per aquest motiu, reivindica la necessitat de valorar els recursos forestals obrint noves zones d’explotació de biomassa. Alhora, remarca la necessitat d’introduir més maquinària per a les feines del bosc, així com d’incentivar la gestió forestal facilitant la burocràcia i l’accés a les subvencions per part dels propietaris.

El sector assenyala que en els pròxims anys hi haurà més municipis que instal·laran xarxes de calor amb biomassa

En la mateixa línia s’expressa el responsable del grup de gestió forestal sostenible del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC), amb seu a Solsona, Mario Beltrán, que remarca que el sector s’ha de preparar per evitar el desabastiment de cara al futur, «ja que els productes del bosc requereixen un procés lent de producció», motiu pel qual ara es fa difícil donar resposta a la demanda existent. L’especialista destaca que la principal raó que motiva el consum de biomassa és l’estalvi econòmic que suposa, «però és important pensar també en la compra de pèl·let o estella com una forma de contribuir a les petites i mitjanes empreses del territori, que formen part d’una cadena de producció que tanca al cercle».

En aquest sentit, considera que cal difondre el «valor afegit de la biomassa, que afavoreix l’economia circular i la gestió forestal sostenible». Malgrat els beneficis d’aquesta font d’energia, lamenta que encara no està prou arrelada a Catalunya amb relació a altres països del nord d’Europa. De fet, apunta que els hiverns més temperats de casa nostra podrien ser una de les causes, però també explica que «la poca accessibilitat al bosc i la reticència d’alguns consumidors a canviar de tecnologia dificulten la implementació de la biomassa». Per això, posa l’accent en la importància que els instal·ladors, «que són els grans intermediaris entre les empreses i els consumidors, siguin grans coneixedors dels beneficis de la biomassa».

Amb tot, hi ha veus del sector que es mostren esperançats de cara el futur, «tenint en compte que la crisi energètica provoca que moltes empreses, particulars i institucions es plantegin la biomassa com una alternativa fiable i econòmica», posa en relleu Cortina. Per exemplificar-ho, comenta que, en els pròxims tres anys, «hi haurà un gran desenvolupament de projectes de substitució energètica en l’àmbit industrial, principalment en el sector paperer, químic i agroalimentari, però també en el sector públic, amb l’impuls de xarxes de calor, que permeten escalfar diversos equipaments públics al mateix temps amb una caldera centralitzada».

Cortina destaca que el pròxim pas serà promoure grans centrals de biomassa per escalfar el conjunt d’un municipi. Cita l’exemple emblemàtic de Sant Pere de Torelló, on l’antiga central tèrmica es va convertir en una planta de biomassa forestal, amb una xarxa que alimenta la calefacció i l’aigua calenta d’entorn el 75% dels habitatges i indústries del poble. «Projectes com aquest ens situen en el bon camí per aconseguir reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle», conclou.