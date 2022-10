L’Ajuntament de Navàs ha aprovat les ordenances fiscals de l’any vinent amb el vot favorable de l’equip de govern (CUP i ERC), l’abstenció de la regidora de Junts i el vot en contra del PSC.

El consistori manté congelats els impostos principals i, segons destaquen fonts de l'executiu, «continua apostant per les energies renovables». Concretament, aquesta mesura es tradueix en mantenir la reducció del 50% del rebut de l’IBI per als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic o d’altres tipus d’energia renovable.

Pel que fa a l’ICIO (l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres), es continua bonificant el 95% de l’import per a la realització de construccions, instal·lacions o obres que fomentin l’estalvi energètic o la utilització d’energies renovables per a l’autoconsum mitjançant l’escalfament d’aigua, la calefacció o la producció d’energia elèctrica, incloent l’energia solar, eòlica, geotèrmica o la biomassa.

En relació a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, els vehicles classificats com a «zero emissions» continuaran tenint una bonificació del 75% de la quota, mentre que els valorats com a «ECO» mantenen la bonificació del 50% de l’impost. Per contra, s’ha suprimit la bonificació dels vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys, una bonificació que l’any passat ja es va reduir del 50 al 25%.

Un ple més connectat

El ple municipal en que es van aprovar les ordenances va ser el primer que es va poder seguir en directe pel canal de Youtube de l’Ajuntament de Navàs. D’aquesta manera es millora en la transparència i s’apropa encara més la política a la població. Paral·lelament, La Veu de Navàs continua emetent en directe el Ple i Canal N el retransmet dins la seva programació.