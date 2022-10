L'Ajuntament de Santpedor ha iniciat la restauració de les pintures murals situades a l’absis de l’ermita de Sant Francesc d’Assís, que podrien datar del segle XV o XVI i que són excepcionals de trobar a la comarca. Està previst que els treballs tinguin una durada de dos mesos i mig.

L’any 2015 durant la restauració de l’ermita de Sant Francesc es va detectar l’existència d’unes pintures murals a la volta del presbiteri, que havien quedat ocultes durant anys sota una capa de pintura de calç. Ara, l’objectiu de la intervenció és conservar i restaurar les pintures murals de l’ermita i preservar el seu valor historicoartístic, posant en valor així els actius patrimonials i turístics del municipi.

El projecte de restauració i conservació preveu l’actuació en una tercera part de les pintures, situades a la meitat oest de la volta del presbiteri, i té un pressupost de 36.300 euros. L’actuació compta amb el suport del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que finança el 25% dels treballs.

Les restes pictòriques es van posar al descobert després d’una actuació de rehabilitació del temple que s’hi va dur a terme el 2015, i un any després se’n va fer una primera prospecció per analitzar-les i datar-les. A més de constatar l’existència de restes pictòriques a la volta del presbiteri, també se’n van trobar de policromia als murs laterals. En el moment que es va fer la troballa es van aturar temporalment els treballs de restauració per a aquella primera prospecció.

En concret es van invertir 75.000 euros per substituir la coberta i consolidar els murs del santuari. L’actuació la va promoure l’Ajuntament en virtut del conveni de cessió de la titularitat de l’ermita que el Bisbat de Vic va formalitzar al 2014 amb el consistori i a partir del qual l’ajuntament de Santpedor es comprometia a rehabilitar-la per tal d’obrir-la posteriorment al públic.

Els orígens de l'ermita de Sant Francesc se situen al segle XIII, data en que es va aixecar l'edificació en l’indret on, suposadament, hi va predicar Sant Francesc d'Assís mentre feia el camí de Sant Jaume. L'ermita ha estat objecte de diverses modificacions i la darrera intervenció de restauració, prèvia a la del 2015, datava de l'any 1983, a partir d'una iniciativa popular. Degut a les diferents modificacions que s'han fet al llarg de la seva història, l'estructura de l'antiga capella ha estat alterada i no conserva les formes romàniques característiques, tot i que si manté la part baixa dels murs que correspondrien a aquesta construcció inicial del romànic tardà.

Es tracta d’una església d’una sola nau, sense absis, ja que la capçalera és rectangular i no es diferencia de la nau. L’edifici s’adapta a una elevació rocosa del terreny, fet que va obligar a construir un contrafort adossat al mur de ponent, per tal de salvar el desnivell restant i suportar la façana principal de l’edifici.