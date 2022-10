Cardona acollirà diumenge, 30 d’octubre, la 29a Fira de la Llenega, una jornada que comptarà amb activitats per a tots els públics i amb la varietat de bolets com a fil conductor. En l’edició d’enguany prendran protagonisme l’exposició micològica a càrrec de l’Agrupació Micològica del Berguedà, un espectacle de danses i música folk de l’Escola Municipal de Música o un showcooking a càrrec del xef Jordi Llobet.

Ja de bon matí, diverses parades amb tot tipus de varietats de bolets s'ubicaran a la Plaça del Mercat, on també hi haurà la tradicional exposició micològica, de 10 a 2. També de bon matí, i durant tota la jornada, els botiguers trauran la parada al carrer, pel centre històric. En aquest mateix espai tindrà lloc, d’11 a 2/4 de 2, el concurs infantil de bolets. Al Passeig de la Fira hi haurà parades d’artesania.

De cara al migdia, al Passeig de la Fira, hi haurà una degustació de tapes cuinades amb bolets a càrrec de productors locals i que, prèviament, caldrà comprar els tiquets a partir de les 11 del matí (3 euros per tapa). També al mateix Passeig hi haurà un concert a càrrec de Dr. Swinguez.

L’estrella Michelin Jordi Llobet, present a la Fira

La Fira de la Llenega oferirà un showcooking, que es traduirà amb uns tallers de cuina amb bolets i tast amb maridatge de vi, a càrrec del xef manresà Jordi Llobet. Es farà a la sala polivalent del Centre Cívic en horari de 12 a 1 del migdia. L’aforament és limitat i l’entrada es pot adquirir a cardonaturisme.cat

Jordi Llobet compta amb una estrella Michelin i va ser proclamat segon millor cuiner d'Espanya l’any 2008 amb 2 sols Repsol. Actualment, dirigeix l’Escola Espai Gastronòmic Jordi Llobet de Manresa.

Per la seva banda, la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) organitzen, de cara a la tarda, una sessió de cinema familiar al Pavelló Municipal amb crispetes i begudes. Acte seguit, hi haurà ball amb Marc Anglarill, botifarrada i bingo. La jornada finalitzarà amb un concurs a la millor disfressa i a la més original.