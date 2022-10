Un jove violinista sallentí competeix a Filipines per ser l’home més bell del planeta

És músic i ara també model. Marcel Ignacio Riera va marxar fa cinc anys de Sallent per establir-se a Suïssa per completar la seva formació com a violinista de primer nivell. El jove de 28 anys, que combinava els estudis musicals amb una altra passió, el culte al cos, va ser proclamat, el juliol passat, Mister Suisse Francophone 2022. Això l’acreditava com a l’home més bell de l’any del país helvètic i li obria les portes a participar al concurs de bellesa Míster Internacional, que aquests dies celebra la seva catorzena edició a Manila (Filipines). D’allà, en sortirà el jove més bell del món i el sallentí, que ja és al país asiàtic des de la setmana passada, és un dels 36 candidats que aspiren a coronar-se amb el títol aquest diumenge.

El concurs Míster Internacional és un certamen de bellesa masculina amb la finalitat de buscar un representant a nivell internacional per fer carrera en el món de la moda i la publicitat i ajudar en accions humanitàries arreu del món. Marcel Ignacio Riera és un dels 36 candidats que aquests dies participen al concurs representant els seus respectius països, en el seu cas Suïssa. El jove sallentí és a Manila des de fa una setmana i, durant els deu dies que dura el concurs, els candidats participen en accions que van més enllà d’exhibir els seus atractius. Per exemple, fan activitats amb nens amb problemes econòmics i «passem un moment amb ells, llegim, els hi donem regals...», explica el violinista, i fan obres socials com netejar parcs o platges. També visiten els espònsors del concurs i fan entrevistes a la televisió del país.

Ignacio Riera reconeix que la participació al concurs li ha permès «conèixer persones amb cultures i ideologies diferents i m’ha obert encara més la visió del món que tenia». El viatge també l’ha sensibilitzat: «el fet d’haver vist amb quines condicions viuen la gent aquí a Filipines et fa recordar cada dia la gran sort que tens». Aquests dies, el Míster Suïssa ha passejat entre «boscos frondosos i cases mig destruïdes fetes amb plàstics i llautó» i ha pogut comprovar que «tothom té un cor gegant i ens ho ofereixen tot». L’ha impressionat el contrast que hi ha entre els habitants del país, on «també hi ha gent que té molt poder adquisitiu».

Abans d’arribar a Filipines assegura que s’ha preparat «molt físicament per no haver de pensar-hi durant el concurs i gastar la meva energia en altres coses i viure cada moment al màxim». Mentalment, diu que ha «intentat visualitzar el dia de la final per posar-me en context i no estar sorprès. Ho faig sempre per preparar els meus concerts amb el violí. Ara bé, un públic de 1.500 persones no es té cada dia!», afirma.

El Míster Internacional d’enguany es proclamarà en un gala que se celebra aquest diumenge a Manila i sortirà de la suma de les valoracions d’un jurat extern format per experts (el 70%), del comitè del concurs (20%) i del vot del públic (10%). El guanyador s’emportarà viatges per tot el món, campanyes de publicitat, moda, accions humanitàries i una remuneració econòmica.

«La bellesa exterior és relativa, però el que tenim a dins pot fer d’algú una persona única»

Aquest estiu, Marcel Ignacio Riera es va imposar al concurs de Mister Suisse Francophone 2022, un certamen que escull els representants masculins i femenins més bells de l’any. Fins aleshores, tot i que sempre li havia agradat tenir cura del seu cos, no havia fet cap pas per apropar-se al món de la moda i les passarel·les. Aquest títol, assegura, li ha «obert moltes portes al món de la moda» i ha representat grans marques com Hugo Boss en passarel·les de moda, a més de viatjar per Europa per fer sessions de fotos per diverses firmes. Per això, considera que «poder viure de la música i la moda seria fantàstic».

El jove sallentí explica les similituds entre el rol de Míster Suïssa i el de Míster Internacional, al qual aspira aquest diumenge, i els seus interessos passen per «ajudar al petit comerç i la tradició, l’ecologia, inspirar a persones amb el meu estil de vida i els meus valors a Suïssa i a l’exterior». En aquest sentit, valora molt que, a més de la bellesa, els certàmens on ha participat tinguin també en compte els valors. Al concurs de les Filipines on es troba immers des de dijous passat «la part física és important, però es valora molt la part humana, els valors que té cadascú: el respecte, l’educació o els estudis». Això, afirma, «per mi encara ho fa més interessant perquè la bellesa exterior és relativa, però el que tenim a dins pot ser preciós i fer d’algú una persona única, interna i externament».

Però quin és el secret per tenir un cos espectacular com el seu? «La fórmula és disciplina», diu, i hi afegeix que «una bona dieta és crucial pel bon rendiment (sempre amb l’ajuda d’un professional), un bon descans i escoltar-se molt a un mateix. No s’ha de forçar mai la màquina, només tenir paciència. Els resultats venen amb la perseverança i el treball». També creu que s’ha de «fer cas del consell de gent experta, deixar de banda l’ego i estar sempre a punt per millorar».

De fet, la mateixa fórmula, a base de disciplina perseverança i treball és la que l’ha portat a ser un violinista de primer nivell i integrar-se en grans orquestres. Però, com compagina el món de la moda amb el violí? Aquests dos últims mesos, diu, «ha sigut complicat, però una horeta al dia per mantenir-me en forma amb el violí sempre hi és». Ara mateix, però, «el trobo a faltar perquè no me l’he pogut endur a Filipines». Allà és més model que violinista, però confia poder compaginar les dues passions.