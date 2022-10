L’Ajuntament de Sallent ha aprovat en el darrer ple municipal, de caràcter extraordinari, les ordenances que s’aplicaran per a l’any que ve, que preveuen una congelació general i la introducció de criteris que, segons l’equip de govern (ERC), facilitin una «progressivitat fiscal». En aquest sentit, l’executiu destaca que s’han prioritzat canvis en ordenances que s’ajustin en matèria social i que ajudin a fomentar la implantació de sistemes d’energia sostenible

La regidora d’Hisenda, Carme Escámez, va argumentar que l’aposta per aplicar una progressivitat fiscal respon a «la persecució de major justícia social» i que el fet de congelar impostos ve motivat per «l’actual incertesa econòmica, la inflació elevada i la pujada de preus de l’energia».

Algunes de les modificacions d’ordenances que la regidora d’Hisenda va mencionar en matèria social van ser les que fan referència a les ajudes domiciliàries, per les quals la tarifa s’ajustarà segons els indicadors de renda dels usuaris i usuàries, i l’increment de les tarifes en la prestació de serveis assistencials de la Residència i Centre de Dia Sant Bernat per fer front a la pujada de preus de la compra i alimentació.

Pel que fa al foment de les energies renovables, l’equip de govern va explicar que, per tal d’incentivar-les, es modifiquen les bonificacions de l’IBI per aquelles instal·lacions amb aprofitament tèrmic i solar, o també en el cas de vehicles que generin un menor impacte ambiental, els anomenats vehicles zero emissions o eco, d'acord amb les etiquetes de distintiu ambiental de la DGT.

Per part de Fem Poble, aquestes modificacions van ser qualificades com a «continuistes» i van valorar que s’havia millorat respecte a les de 2019 «fruit del treball en equip i també gràcies a les propostes de Fem Poble». Tot i considerar que són unes ordenances millors en comparació amb les anteriors, Guillem Cabra va demanar a l’equip de govern que posés sobre la taula la gestió de la recaptació d’impostos, és a dir, que expliqués què es recapta i com es recapta «perquè ens trobem a les fosques a l’hora de valorar si és millor apujar o abaixar impostos».

Junts per Sallent va votar en contra de les modificacions de les ordenances perquè, segons Marta Cullerés, no es va recollir cap de les seves propostes, com són la revisió de la plusvàlua i la bonificació de la deixalleria. A més, David Saldoni va considerar que l’increment que l’equip de govern va fer de l’IBI a l’inici de la legislatura va ser «una pujada molt bèstia» i que aquest fet ha provocat la congelació d’impostos: «la fiscalitat no ha sigut progressiva, s’ha fet una diagonal perquè el 2019 es va pujar un esglaó molt important, i això no és una bona manera de tirar endavant».

Els establiments podran obrir per Sant Jordi i Enramades

La regidora de Promoció Econòmica, Cristina Luna, va presentar la proposta per la qual els establiments de Sallent poguessin obrir durant dos festius addicionals el 2023, ja que el màxim establert és de vuit festius. Les dates escollides van ser el 23 d’abril, la Diada de Sant Jordi, i l’11 de juny, diumenge d’Enramades de Sallent. Aquesta proposta va ser acordada prèviament amb Sallent Comercial i, en el Ple, va ser aprovada per unanimitat.