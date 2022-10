Elia Tortolero presentarà oficialment la candidatura del PSC per a les properes eleccions municipals a Sant Joan de Vilatorrada en un acte programat per al pròxim 12 de novembre a les 12 del migdia al parc Catalunya. El partit ja va anunciar el juny passat que tornava a fe confiança en l'actual regidora de l'equip de govern santjoanenc perquè repetís com a alcaldable i, de fet, ja ha iniciat una precampanya amb un porta a porta amb els veïns per recollir-ne les demandes i exposar-los el seu projecte.

Tortolero docent de professió, és actualment tinenta d’alcalde a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC a Catalunya, una de les figures de confiança de Salvador Illa. Destaca que es presenta perquè està segura «que guanyarem les eleccions a Sant Joan de Vilatorrada i seré la primera alcaldessa del municipi». Afirma que Sant Joan «té molt potencial, i la visió de futur dels i les socialistes farà possible desenvolupar grans projectes». Per a Tortolero, «cal donar vida a la cultura, als carrers, a les places... Sant Joan el fa la seva gent. Vull ser alcaldessa perquè tenim projecte, tenim idees i tenim la preparació».