Gastronomia, artesania i cultura confluiran aquest cap de setmana a Monistrol de Montserrat en la 28a edició Fira de la Coca i el Mató. La cita reunirà una cinquantena de parades dels dos productes locals estrella, però també de formatges, embotits, cerveses, dolços, així com de bijuteria o teixits. La cultura també hi tindrà presència amb concerts, espectacles i actuacions d’esbarts, gegants i tabalers.

En aquesta edició, les parades de coca i mató, situades a la zona de la Mentirosa, continuaran sent les protagonistes de la festa, "amb la novetat que enguany recuperem l’espai destinat a les parades d’artesania i comerç local, entorn la plaça de la Font Gran, que l’any passat no hi van ser, pel fet que la fira es va celebrar en un format més reduït a causa de les restriccions de la pandèmia", explica l’alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez.

Una de les propostes destacades serà la classe magistral de cuina amb la xef Ada Parellada, del restaurant Semproniana, el dissabte, a les 5 de la tarda. Amb activitats com aquesta, es busca potenciar el caràcter gastronòmic de la fira, que és una oportunitat per conèixer els productes dels artesans i els elaboradors del territori i, alhora, reforçar el seu vincle amb els restauradors del municipi que, al seu torn, es podran beneficiar dels visitants d’arreu al llarg del cap de setmana.

A més, al voltant de la fira gastronòmica i artesana, també s’han programat activitats culturals per ambientar el centre de Monistrol, com ara actuacions dels tabalers de la Penya Jove Diables Els Tronats, un concert del grup musical Prepe’s Band, una roda d’esbarts amb l’Esbart Monistrol Dansaire i l’Esbart Olesà o l’espectacle familiar Una de contes, a càrrec de la companyia Cremallera. La celebració també comptarà amb l’animació itinerant de Jordi Callau i Companyia, que intervindrà en diversos moments per amenitzar les dues jornades de fira.

Cent anys de l’arribada del tren

La Fira de la Coca i el Mató coincideix enguany amb la commemoració dels 100 anys de l’arribada dels Ferrocarils a Monistrol de Montserrat. L’efemèride se celebrarà amb un acte institucional, aquest dissabte, a les 10 del matí, a l’estació FFGG Monistrol Enllaç, amb la presència d’autoritats.

En el marc de la commemoració, també s’instal·larà un trenet commemoratiu a l’estació del Cremallera, en el qual podrà pujar el públic al llarg del cap de setmana de fira. Alhora, els interessants també tindran l’oportunitat de visitar l’exposició de maquetes en moviment al local dels Amics del Cremallera de Montserrat.