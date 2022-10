Sant Feliu Sasserra es prepara per tornar a celebrar, per Tots Sants, una de les cites més esperades de l’any, la Fira de les Bruixes. La celebració, amb més de vint anys de trajectòria, converteix el poble pintoresc de 600 habitants en un escenari per recrear les llegendes i les danses vinculades al món misteriós de la bruixeria, estretament vinculat amb el passat del municipi.

En aquesta ocasió, les representacions teatrals i les parades artesanes i esotèriques tornaran a confluir al nucli del poble, amb la plaça de l’Església com a punt neuràlgic, després que l’any passat les actuacions es traslladessin en un camp al costat del carrer dels Països Catalans, per evitar les aglomeracions en el context de pandèmia. "Enguany recuperem la normalitat tornant a situar els espectacles enmig dels carrers empedrats, que ofereixen l’ambientació idònia", apunta l’alcalde de Sant Feliu, Josep Romero.

El batlle està convençut que l’esdeveniment tornarà a ser un reclam. Per aquest motiu, s’han habilitat cinc zones d’aparcament, amb una àrea reservada per a les persones amb mobilitat reduïda. L’any 2019 la fira va portar unes 4.000 persones a Sant Feliu per gaudir de les escenificacions tradicionals, com els saraus de les petites bruixes o el Samaniat, amb els balls i èxtasi de les bruixes en honor al mascle cabró, unes propostes que enguany tindran doble representació, una primera a partir de 3/4 d’1 migdia i una segona a 1/4 de 6 de la tarda.

Romero ressalta que les representacions comptaran amb una alta participació dels veïns del municipi, que tenen la voluntat de rescatar la memòria de les dones que van ser condemnades per bruixeria. En el transcurs de la festa, se citen referències històriques sobre les processades que van morir al Lluçanès. De fet, els espectacles culminen amb el judici i escarni de les dones acusades de bruixeria per acabar, posteriorment, al Serrat de les Forques, rememorant les sentències de mort que s’aplicaven en aquest emplaçament durant el segle XVII.

Per Tots Sants serà quan el municipi convocarà bruixes, taverners o bocs endimoniats, però, durant els dies previs, també s’han programat activitats, com ara la conversa amb l’escriptor Agustí Alcoberro sobre el llibre Judici a una bruixa catalana o l’espectacle familiar No hi havia una vegada, a càrrec de Les Lloronas. A banda, l’associació Q-Fois organitza els actes de la vigília de Tots Sants, amb propostes com el muntatge Migrare, de la companyia Maduixa o un concert de la banda de versions Les que falta band.