La residència de Sallent costarà el 20% més del previst inicialment per la pujada de preus

Les obres de la nova residència de Sallent costaran finalment 8,5 milions d’euros, 1,5 milions més respecte el que s’havia previst inicialment. Aquest augment del 20% del pressupost inicial respon a la pujada de preus que hi ha hagut des que es va redactar el projecte l’any 2019. Després que la licitació dels treballs quedés deserta, el consistori ha encarregat una actualització dels preus, que presentarà al proper ple municipal del mes de novembre amb la intenció de poder licitar de nou les obres «el més aviat possible».

La licitació per a la construcció de la nova residència de Sallent a la zona de l’antiga Fàbrica Vella, que es preveia començar a construir a final d’any, va quedar deserta perquè cap empresa es va presentar al concurs. El pressupost de 7 milions d’euros assignat per a la construcció es va calcular el 2019 i ha quedat desfasat amb relació als preus actuals i l’augment del cost de les matèries primeres. Per això, tot i l’interès que havien mostrat nombroses constructores per fer-se càrrec de les obres, finalment no se’n va presentar cap i caldrà repetir el procés.

L’equip de govern d’ERC a l’Ajuntament de Sallent confiava que, tot i l’increment de costos, el pressupost tingués el marge suficient perquè la licitació de les obres de l’esperada nova residència de Sallent prosperés. Finalment, però, un cop va acabar el termini per presentar propostes, a final de setembre, la licitació va quedar deserta, com ja havia advertit l’oposició, Junts i Fem Poble, quan es va aprovar el plec de clàusules el mes de juliol passat.

Davant d’aquesta situació, el govern va assegurar que ja havia demanat una actualització de preus i en el ple extraordinari dedicat a les ordenances fiscals, que es va celebrar aquesta setmana, va informar que el pressupost per a la construcció de la residència ha augmentat un 20 %, el que suposa un increment d’1,5 milions d’euros respecte al pressupost inicial. L’Ajuntament preveu aprovar l’actualització de preus al ple ordinari del mes de novembre, amb la intenció de poder tornar a licitar els treballs «el més aviat possible» per tirar endavant el projecte.

La construcció de la nova residència, que tindrà capacitat per acollir 90 persones, respon a la necessitat de millorar i ampliar el servei que ja ofereix l’actual Residència i Centre de dia Sant Bernat, amb una capacitat de 45 places de residència assistida i 8 d’acolliment. El futur edifici estarà situat a la zona de l’antiga Fàbrica Vella i constarà de quatre plantes, amb un espai exterior propi, i una de soterrada: tres acolliran les habitacions destinades als usuaris i usuàries, i a la planta baixa s’hi ubicarà el centre de dia i la zona per al personal laboral.