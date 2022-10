Sant Fruitós veu marxar l’última cabina telefònica que quedava al poble

El nucli de Sant Fruitós de Bages s’ha quedat sense un dels elements de servei públic que, sobretot durant la segona meitat del segle passat, va ser indestriable dels paisatges urbans dels municipis: la cabina telefònica. Aquest divendres se n’ha retirat l’última que quedava al poble. En concret, estava ubicada a la plaça de Lluís Espinal, i la companyia ha optat per treure-la en considerar que ja no donava servei. Al municipi, però, encara en queda una, situada a la barriada de Torroella de Baix.

Segons dades de meitat d’aquest any, a Catalunya hi quedaven poc més de 2.300 cabines, la majoria a l’espera de ser retirades dels espais públics, ja que moltes no funcionen (sobretot a causa d’actes vandàlics) i en algunes ni tan sols no hi queda ni el telèfon.

Fins fa poc no se’n podia demanar la retirada, perquè fins al desembre passat encara era vigent l'antiga llei de telecomunicacions que les protegia, sobretot les dels pobles petits, considerades un servei universal obligatori.

La primera cabina telefònica es va inaugurar a Espanya el 1963 i durant gairebé tota la segona meitat del segle XX va ser un element molt valorat i utilitzat. L'arribada del telèfon a totes les cases, però sobretot la irrupció de la telefonia mòbil, ha estat la causa principal de la caiguda en desús d'aquestes infraestructures

De les més de 2.000 cabines telefòniques que hi ha a Catalunya, segons dades del juliol passat, a la demarcació de Barcelona n'hi havia 1.702, a la de Tarragona 256, a la de Girona 227 i a la de Lleida en quedaven 131.