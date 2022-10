Cardona acollirà aquest diumenge la Fira de la Llenega, una mostra dedicada al món dels bolets que cada any atrau visitants d’arreu. En la seva 29a edició, les activitats gastronòmiques, amb degustacions i parades de boletaires, i les propostes lúdiques i culturals, amb concerts i concursos infantils, tornaran a omplir la plaça del Mercat i el passeig de la Fira, després que l’any passat la pandèmia obligués a descentralitzar una part de les activitats.

"L’expectativa és poder celebrar la fira amb la plenitud d’abans de la pandèmia", apunta el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Cardona, Salvador Campos, que també posa en relleu que un dels hàndicaps d’enguany és la meteorologia desfavorable per la collita de bolets, amb temperatures altes per l’època. Per aquest motiu, destaca que, de cara les pròximes edicions, es plantegen endarrerir la data de la fira "com una mesura per evitar els efectes del canvi climàtic".

No obstant això, assegura que els bolets tornaran a ser els protagonistes de la jornada, amb un espai reservat per als boletaires, a la plaça del Mercat, on es trobaran els clàssics rovellons, llenegues o camagrocs, entre altres. En el mateix emplaçament, el públic tindrà la possibilitat de descobrir una àmplia gamma de bolets, des dels verinosos fins als comestibles, a l’exposició micològica, organitzada per l’Agrupació Micològica Berguedana, que comptarà amb experts que difondran coneixement envers les diferents espècies i les receptes que es poden cuinar amb els bolets.

En aquest sentit, la part gastronòmica també tindrà un pes important amb una degustació de tapes cuinades amb bolets, a càrrec dels productors locals, al passeig de la Fira. Per participar en la proposta, que es complementarà amb un tast de vins, caldrà obtenir tiquets a l’estand habilitat al passeig de la Fira. Amb la voluntat de reforçar el sector de la restauració, també s’ha programat una demostració culinària amb el xef Jordi Llobet, que inclourà un tast dels tres plats que es cuinaran i una copa de vi. L’activitat que tindrà un aforament limitat se celebrarà al centre cívic del municipi.

Cultura i artesania al carrer

La Fira de la Llenega potenciarà l’oferta cultural amb propostes com Sarau, de la mà de l’Escola de Música Musicant de Cardona, que oferirà un espectacle de música folk i danses tradicionals, o el concert a càrrec de Dr. Swinguez. Tot plegat per ambientar una fira que també comptarà amb les tradicionals parades d’artesania, entitats i comerç local.

De fet, els comerciants participaran en el concurs boletaire infantil, que aquesta vegada consistirà a trobar bolets de ceràmica per les botigues del municipi. Aquesta proposta té l’objectiu de promoure la vida comercial de la vila. A més, la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona ha previst una tarda d’activitats al pavelló municipal, on se celebrarà una sessió de cinema familiar, ball amb Marc Anglarill i un concurs de disfresses.