Sant Salvador de Guardiola tornarà a tenyir-se dels colors de la tardor en la celebració de la Fira de la Torrada. Durant la diada de Tots Sants, el municipi acollirà un mercat artesanal de productes de la terra, on els visitants podran conèixer diferents elaboradors de la comarca del Bages, i una mostra d’oficis tradicionals, com el de forjador, encunyador o cisteller. La cita es complementarà amb una oferta gastronòmica i també cultural, amb concerts i representacions teatrals.

La tardor, la tradició i el foc són conceptes que representen una fira que, any rere any, s’ha anat ampliant, consolidant propostes com el Mercat de Pagès. Es tracta d’una mostra que reuneix elaboradors d’arreu de la comarca. En aquesta ocasió, es podrà visitar des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia, al llarg del carrer de la Creu i el carrer de Dalt. En total, s’hi concentraran una trentena de paradistes, amb productes diversos, com ara formatges, embotits, pa, olives i treballs artesanals de joieria, tèxtil i fusteria.

En paral·lel, els visitants també podran veure en directe el treball de forjadors, encunyadors o cistellers en la mostra d’oficis antics, que se situarà a l’aparcament de l’Ajuntament vell, al llarg del matí. De fet, en aquest espai, també s’hi duran a terme activitats per a tots els públics, com ara una sessió de papiroflèxia o un taller per aprendre a elaborar unes arracades amb paper. En tots els casos, els tallers seran gratuïts i tindran un aforament limitat.

En aquesta edició, també es mantindrà, com l’any passat, l’espai gastronòmic i cultural de la Taverna dels Torrats, situada a l’avinguda de la Generalitat, on es duran a terme diverses actuacions musicals al llarg del dia. Una d’elles la protagonitzarà el grup musical Corrandes són Corrandes, que improvisarà amb diferents tonades tradicionals catalanes per despertar emocions amb la paraula, el so i el gest. La proposta musical s’oferirà després d’una arrossada popular oberta al públic.

A banda de les activitats relacionades amb la música, la fira també comptarà amb espectacles itinerants, com el muntatge Pigs, de la companyia Campi qui pugui, que inspirada en la història dels tres porquets actuarà al llarg del carrer de la Creu i el carrer de Dalt per amenitzar la fira. D’aquesta forma, tradició, cultura i gastronomia es fusionaran en una jornada de Tots Sants en què no faltarà l’olor de castanyes torrades típica de l’època.

Festival Test

La Fira de la Torrada tindrà enguany una nova edició del Festival Test, un circuit teatral promogut per la residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó que té continuïtat en diferents municipis bagencs. En aquesta ocasió, el festival portarà tres obres a Sant Salvador de Guardiola, que transiten entre el drama i la comèdia, amb títols com La imatge, de la companyia La confiança, Ets la llet!, ideat per NonGrata i Desaparellats, ofert per la companyia Low Cost. L’aforament s’ha limitat en tres grups de vint persones, atès que són muntatges que es presenten en un format reduït i en espais poc convencionals, com ara al pàrquing de l’Ajuntament vell, a l’espai La Sala i a la terrassa de La Sala. Per assistir-hi, les persones interessades hauran de presentar-se a 3/4 de 5 de la tarda al davant de l’Ajuntament vell. Cal inscriure’s prèviament al portal ssg.cultura@diba.cat.