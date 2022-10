Monistrol de Montserrat ha commemorat aquest dissabte al matí el segle d'història del ferrocarril al municipi. Per fer-ho ha reunit el ferro institucional en un acte on ha participat el recent nomenat conseller de Territori, Juli Fernàndez, acompanyat de la presidenta de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Marta Subirà, el director general de FGC, Pere Calvet, i de l'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez.

Durant la seva intervenció a l'estació de Monistrol, Subirà ha lloat el servei que ofereixen els Ferrocarrils de la Generalitat dia a dia i ha donat molta importància al projecte d'unió de la línia Llobregat- Anoia amb la del Vallès. Per la presidenta de FGC, és "una de les inversions més grans que s'ha fet en sistemes ferroviaris des de fa dècades en aquest país i s'ha d'aprofitar". A més, segons Subirà, "permetrà unir territoris que estan a prop, però que no tenen connexions, i molt menys ferroviàries".

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, s'ha estrenat en el seu càrrec en aquest acte. Durant el seu parlament ha assegurat que "Ferrocarrils de la Generalitat té la solvència contrastada per gestionar tots els trens i totes les vies", referint-se a la petició que s'està fent des del govern de la Generalitat per fer efectiu el trasllat de competències de Renfe, paraules de Fernàndez, "tenim la capacitat de tenir tots els trens a tot arreu i per a tothom". Respecte al projecte d'unió de les línies del Llobregat- Anoia i del Vallès, el conseller ha dit que "hi ha una inversió de 320 milions d'euros" i que "d'aquí a unes setmanes es començarà el camí cap a licitació de les obres" perquè el projecte pugui ser una realitat.

L'alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel Rodríguez, ha rememorat el moment en què els ferrocarrils van arribar al poble ara fa cent anys, ha dit que "els catalans van ser una revolució i ho continuen sent encara ara". Per l'alcalde, Monistrol és un poble de pas entre molts trajectes, tant pels cotxes com pels trens i "el municipi fa tot el possible per ser el millor lloc on aturar-se i gaudir d'un bon àpat o un passeig pel nucli urbà".

Després de les intervencions, els prop de cent assistents a l'acte han pujat a un tren commemoratiu del centenari, que tenia imatges de Monistrol a l'exterior, per anar fins a l'estació de Monistrol- Vila. Al pàrquing del cremallera hi havia el circuit del "Trenet del centenari de Monistrol", una reproducció a petita escala d'una de les primeres locomotores que van arribar fa un segle al municipi. Les autoritats han inaugurat l'atracció que després ha quedat oberta a un públic de totes les edats. Alhora, els interessants també han tingut l'oportunitat de visitar l’exposició de maquetes en moviment al local dels Amics del Cremallera de Montserrat.

Després d'això, hi ha hagut una visita institucional al museu del cremallera, on el conseller ha signat el llibre de visites on queden enregistrades les activitats més importants pel municipi. Seguidament, un passa - carrers de gegants ha acompanyat la presidenta d'FGC, el conseller i l'alcalde a la plaça de la Font Gran, on han trobat a la cuinera Ada Parellada.