Sallent encarrila la municipalització de l’illa que forma l’edifici de Cal Bosch

L’Ajuntament de Sallent ha adquirit una finca de l’illa que forma l’edifici conegut com Cal Bosch, de manera que ara el conjunt ha passat a ser municipal, ja que la resta d’immobles ja ho eren de facto, tot i que ara s’està en vies de formalitzar-ho. D’aquesta manera, el consistori es dota d’un gran espai, que caldrà rehabilitar, i que l’equip de govern (ERC) entoma amb l’objectiu de destinar-lo majoritàriament a hotel d’entitats.

Es tracta de l’edificació que es troba ubicada en el xamfrà situat entre la trama urbana de l’antiga carretera de Berga (carrer Estació) i el pont vell, que engloba des del parc de Bombers fins al que durant anys va ser l’escola de Música (que posteriorment es va traslladar a l’edifici de Cal Moliner, davant de l’ajuntament), i on actualment ja hi tenen els seus espais diverses entitats, com ara la Penya Barcelonista, l’associació filatèlica, o l’Slot Sallent.

La finca en concret que ha adquirit l’Ajuntament era propietat d’uns particulars, segons ha explicat l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, que ha concretat que la resta de la pastilla edificada «la va deixar en herència Juan Bosch Descals a tres marmessons», figures encarregades de vetllar el compliment d’una voluntat testamentària, que en aquest cas eren el mossèn, el jutge de pau i l’alcalde, «que havien de tramitar que aquesta herència es destinés a usos d’interès municipal». Ribalta ha exposat que «quan vam entrar al govern vam iniciar aquesta tramitació perquè aquest immoble no donava un rèdit i era important regularitzar que passés a ser de propietat municipal, per poder accedir a subvencions que fossin necessàries, per poder-hi invertir de forma correcta... I ara estem en aquest pas, perquè tot passi a ser municipal, i per això hem adquirit aquesta part, de manera que tinguem el bloc complet».

El batlle sallentí ha explicat que en actualment ja s’està treballant en un aixecament de plànols per definir l’estat i disposició de l’immoble «i per així poder en un pas següent encarregar un projecte executiu de remodelació i adequació». L’objectiu de l’actual equip de govern és convertir-lo «en un gran hotel d’entitats i serveis», un espai «amb un marcat caràcter d’ús públic». El batlle precisa que, «d’alguna manera, actualment ja està fent una part aquesta funció, des del moment que hi desenvolupen les seves activitats diferents entitats del poble», però que el es vol tirar endavant és un projecte «ben planificat, amb l’edifici remodelat, amb les instal·lacions modernes i pensades i adequades a la relació entre entitats, perquè cadascuna té les seves necessitats, algunes amb poca cosa i de manera molt puntual, d’altres que requereixen pel que fan més espai i de forma més continuada. Tot això s’ha d’analitzar i quadrar-ho amb el projecte arquitectònic, per optimitzar al màxim els espais i donar-hi cabuda a moltes més entitats que les que hi son ara».

Ribalta ja avisa que no serà un projecte ràpid, perquè tot just se n’ha formalitzat la propietat global, s’està treballant en l’alçament de plànols i, quan es tingui el projecte, serà el moment de començar a treballar en el finançament.