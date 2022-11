El Bages impulsa una revisió del pla estratègic de turisme de la comarca per tal d’obtenir un document actualitzat i adaptat a la situació actual, amb un treball que s’està duent a terme amb les aportacions dels agents turístics del territori. Una quarantena d’agents han participat en una primera sessió que ha tingut lloc a Món Sant Benet i que ha servit per marcar les línies centrals del nou pla. Ha estat una sessió molt participativa on els agents s’han dividit en grups i han treballat les propostes en diferents àmbits. Els participants eren representants d’allotjaments rurals, hotels, restaurants, empreses d’activitats, guies de muntanya, cellers i tècnics de turisme.

La jornada ha avaluat la situació actual per veure quins dels objectius del pla estratègic inicial s’havien assolit i quins no. Després, els grups de treball s’han centrat en 3 temàtiques: gestió, planificació i competitivitat; màrqueting i promoció; i productes i experiències. De cadascuna d’elles han hagut de definir uns objectius i fer una proposta d’accions per assolir-los.

Entre les propostes que s’han plantejat, hi ha la necessitat d’implicar la ciutadania del Bages en la promoció turística, promovent un orgull de pertinença i una autoestima que els converteixi en prescriptors cap al públic de fora de la comarca. També s’ha destacat la importància de continuar treballant en la qualitat i l’excel·lència turística, la cooperació i col·laboració entre les empreses, la connexió dels referents turístics de la comarca amb els petits atractius, promoure el cicloturisme, els camins i les rutes, i poder disposar d’uns recursos estables, tant pel que fa a personal com a pressupost, per augmentar la visibilitat de Bages Turisme. Un altre dels aspectes en què s’ha incidit és en la necessitat de fer accions cooperades per treballar la comercialització de l’oferta turística del Bages en canals especialitzats.