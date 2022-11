L’Ajuntament de Súria defineix com seria la biblioteca i centre cultural al solar del Califòrnia

L'Ajuntament de Súria ja te a les seves mans un avantprojecte per construir la nova biblioteca pública, en el que seria també un equipament que aniria més enllà amb funcions de centre cultural, al solar de l’antic cinema Califòrnia. Una proposta que, per la ubicació escollida, topa amb els criteris de l’oposició que, tal i com ha anat explicant Regió7, consideren que el lloc idoni serià el solar de l’antic edifici de Cal Pau, on al seu torn l’equip de govern (format en minoria per PSC i GIIS) hi planteja un centre d’atenció a la gent gran.

L’executiu, però, té engegat el procediment per fer realitat l’espai cultural amb biblioteca al solar del Califòrnia, i amb aquest objectiu va convocar un concurs públic per a la presentació d’avantprojectes, a les quals s’hi van presentar vint-i-tres candidatures, segons han concretat fonts del consistori. L’autor de l’avantprojecte és l’arquitecte Javier de las Heras, que ha realitzat equipaments culturals, educatius i socials a Catalunya, País Basc i altres comunitats. En l’elecció del jurat, format per representants del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, dels Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i per responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament, es va tenir en compte «la qualitat arquitectònica general de la proposta, l’adequació a l’entorn i les mesures previstes d’estalvi energètic, entre d’altres factors». El jurat va seleccionar primer 5 de les 23 propostes com a finalistes per al desenvolupament de possibles avantprojectes. Segons el programa elaborat conjuntament amb els Serveis de Biblioteques de la Diputació, l’edifici disposarà d’una planta baixa i dues plantes superiors, amb una superfície total d’uns 1.800 metres quadrats i tots els sistemes de connectivitat digital. A més de les àrees destinades al fons bibliogràfic i audiovisual de la Biblioteca, es preveu la inclusió d’una àrea polivalent, espais de suport, formació i difusió de la imatge i la memòria tradicional, sala d’actes, sales de reunions i altres serveis per a les entitats de la vila. El projecte també inclou una cafeteria com a espai complementari que doni servei a tot l’equipament. El terreny on es planteja és de propietat municipal, ubicat en la cruïlla dels carrers Pius Macià i Magí Fàbrega. En el plec de clàusules s’hi preveu la creació d’un passeig de vianants que enllaçaria amb els terrenys destinats a la futura construcció d’una sala polivalent. Fonts municipals han concretat que la fase de redacció del projecte executiu ja ha començat a partir de les línies definides en l’avantprojecte guanyador i de les esmenes proposades pel jurat, d’acord amb les previsions del ple de clàusules del concurs. En el ple de clàusules s’exigeix que el futur equipament cultural tingui «la màxima qualitat arquitectònica», anant més enllà del concepte tradicional de biblioteca per tal d’afavorir l’accés a la cultura i la creació de coneixement. Un altre dels objectius és que el servei esdevingui un referent cultural i ciutadà, obert a la innovació i les noves tendències culturals i tecnològiques. Tal i com ha anat explicant Regió7, el govern de Súria havia previst en l’anterior mandat la construcció de la biblioteca a l’antic edifici de Cal Pau, però l’actual va optar per un canvi, passant-lo al solar del Califòrnia i destinant el primer a un futur centre d’atenció a la gent gran (el que tècnicament s’ha anomenat SAIAR). Aquest canvi va motivar la creació d’una plataforma ciutadana que defensa que la biblioteca vagi a Cal Pau, i que l’oposició a l’Ajuntament (que ara té majoria) defensi també aquesta posició, el que ha fet que hagi tombat aprovacions que pretenien avançar en el projecte del centre per a gent gran. Per contra, l’equip de govern defensa la seva decisió i argumenta que, el desembre de 2019, es va reunir amb representants de la Diputació per validar la idoneïtat del solar del Califòrnia com a lloc adient per ubicar la nova biblioteca pública i centre cultural. L'alcalde surienc, Albert Coberó, manifesta que el seu desig que els projectes de la nova biblioteca i del serveis per a la gent gran (SAIAR) que projecta a l'antic edifici de Cal Pau siguin realitat ben aviat perquè «malgrat les discussions polítiques, hi ha un objectiu que ens ha d’unir a tots i a totes: una Súria amb millors serveis públics, de qualitat i a l’abast de tothom». L’alcalde de Súria també remarca que cal intentar «ser garants que ningú quedi enrere», tot i les dificultats derivades del context internacional. Albert Coberó afegeix que en aquesta darrera fase de l’actual mandat «hem de crear nous serveis municipals que ens ajudin a cohesionar-nos i dignificar-nos col·lectivament».