L’Ajuntament de Sallent ha habilitat una Oficina de Rehabilitació i Habitatge (OHR), ubicada al número 20 del carrer del Cós, amb l'objectiu d'informar i assessorar la població sobre les subvencions que arribin a través dels fons europeus Next Generation destinades a aquest àmbit.

En concret, a Sallent se li ha assignat un import d’1'9 milions d’euros per a la rehabilitació d’habitatges i per a la reurbanització de l’espai públic a través d'aquestes ajudes, i que en el cas de Catalunya, són gestionats per la Generalitat.

Per fer front a la demanda d’aquestes subvencions, el consistori va decidir habilitar una oficina on es poguessin centralitzar tots els dubtes sobre la gestió i tramitació de les sol·licituds, així com conèixer quins programes existeixen i poder controlar els terminis de presentació.

El servei ja ha entrat en funcionament, i s'hi pot accedir de forma presencial, de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia, i dimarts i dijous també de 4 a 7 de la tarda; per telèfon, al número 610.47.04.46; o per correu electrònic, a l'adreça habitatge@sallent.cat.