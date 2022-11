Súria congelarà els principals impostos i taxes municipals de cara al 2023. Així ho ha aprovat el consistori en el darrer ple, amb 9 vots a favor del govern del PSC i el GIIS, i també dels regidors d'aiS i JxS, a l'opoaisió, mengtre que els 3 d'ERC, també a l'oposició, es van abstenir. El regidor no adscrit, Pere requena, no va assistir al ple.

Aquesta congelació impositiva afecta principalment l’impost de béns immobles (IBI), la taxa d’escombraries i la taxa de vehicles, entre d’altres. L’objectiu és evitar un increment de la pressió fiscal en l’actual situació de dificultats econòmiques per a nombroses persones i famílies.

Per altra banda, durant l’any vinent s’incrementaran les bonificacions per a famílies monoparentals i es mantindran les bonificacions per afavorir la instal·lació de plaques fotovoltaiques i els vehicles elèctrics. Les famílies monoparentals gaudiran de bonificacions per a l’Escola Municipal de Música, seguint la línia dels altres centres d’ensenyament de titularitat municipal. També s’hi ha incorporat una taxa per l’ús del nou pis municipal d’emergència social, posat en marxa recentment.

Una de les modificacions de les ordenances fiscals afecta el coeficient de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), que s’aplica a les empreses amb una facturació superior al milió d’euros. En aquest cas, el nou coeficient de l’IAE quedarà situat en el 3,28%.

Un altre canvi de les ordenances fiscals per a l’any 2023 es refereix a la taxa de primera ocupació d’edificis i instal·lacions d’ús industrial en matèria d’urbanisme per part de grans empreses, que serà del 0,75% euros/m2 en edificis i instal·lacions de 501 a 2.000 m2, i d’1 euro/m2 en edificis i instal·lacions superiors a 2.000 m2.