El Pont de Vilomara es convertirà en capital de la pedra seca

El Pont de Vilomara consta com el municipi català que presenta un nombre més elevat i divers de construccions en pedra seca, de les quals fa més d’una dècada se’n va començar a fer una catalogació arreu de Catalunya mitjançant l’Observatori del Paisatge de la Generalitat, amb un portal interactiu que segueix incorporant aportacions amb ressenyes fetes des del voluntarisme. En aquest marc, el Pont esdevindrà el proper dissabte 12 de novembre la capital de la pedra seca, amb una jornada dedicada a aquestes construccions històriques, i durant la qual es retrà homenatge a persones que han treballat per la seva preservació i divulgació.

La jornada servirà, segons han destacat fonts municipals, per «per commemorar que som el municipi català líder en construccions fetes amb aquesta tècnica constructiva», segons consta en el portal wikipedra. Allà hi ha catalogades més de 1.100 barraques de vinya, a més d’una extensa xarxa de marges, aljubs, forns i tines «que fan d’aquest municipi una autèntica i genuïna terra de pedra seca».

Cal ressenyar que és en aquest municipi on es troba el conjunt més bast i singular de tines aïllades, les de l’àrea coneguda com la Vall del Flequer, que en els últims anys han estat objecte d’un intens treball de recuperació i restauració. Conjunts que aquest estiu es van veure envoltats pel greu incendi del Bages, però que tanmateix van quedar dempeus. Precisament, en la jornada del dia 12 una de les xerrades exposarà quin és l’estat actual de la pedra seca al municipi, a càrrec de Pere Trapé. La jornada començarà a 2/4 de 10 del matí amb una benvinguda de l’alcalde del municipi, Enric Campàs, i a continuació tindrà lloc un col·loqui a l’entorn de les construccions de pedra seca amb Jaume Plans, Mireia Vila, Joan M. Vives i Jordi Griera-Cors com a moderador.

A la segona part de l’acte serà quan es retrà homenatge als pioners en la catalogació de construccions de pedra en sec, que consistirà en una exposició de la trajectòria del grup barracaire «Drac Verd de Sitges», a càrrec de Francesc Guardiola, i el lliurament d’un record de reconeixement als membres d’aquesta entitat. Finalment, Valentí Junyent, diputat d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, farà la cloenda.

Per assistir a la jornada, que tindrà lloc al Casal de Rocafort, cal fer inscripció prèvia, ja que l’aforament és limitat, al web municipal www.elpont.cat.

La Comissió de la Pedra Seca del Pont de Vilomara i Rocafort està encapçalada per l’alcalde del municipi juntament amb membres de les entitats Rocafort Patrimoni i Documentació, Grup Barracaire de Rocafort i la Biblioteca Municipal.