El celler Collbaix posa en marxa un molí d’oli, que s’obrirà a petits productors

Seguint el mateix camí que van fer amb el vi, Collbaix Celler el Molí, de la DO Pla de Bages, tindrà cura, a partir d’ara, de tot el procés d’elaboració dels seus olis. Ho farà gràcies a la recent incorporació d’un molí d’última generació amb el qual el celler bagenc ja no haurà de portar les seves olives a unes instal·lacions externes per tal d’obtenir l’oli. L’objectiu final és poder fer un producte amb la màxima qualitat possible amb varietats autòctones del Bages com la corbella i la verdal Manresa. A més, obre la possibilitat de donar servei a d’altres petits elaboradors de la comarca.

A banda de les 40 hectàrees de vinya amb les quals elabora els seus vins, Collbaix Celler el Molí disposa actualment de 8 hectàrees d’oliveres de tres varietats: l’arbequina, que va ser la primera que va plantar fa 20 anys, i les dues varietats autòctones: la corbella, que va incorporar fa 12 anys i la verdal Manresa, que ha plantat més recentment. Josep Maria Claret, responsable de Collbaix Celler el Molí, explica que «aquestes varietats autòctones arriben abans que les altres i ens trobàvem que no sabíem on portar-les perquè els molins no havien obert i teníem un problema d’elaboració». Davant d’aquesta necessitat, el celler ha optat per dotar-se d’un molí propi.

Segons Claret, «per poder fer olis de qualitat hem de poder gestionar bé la collita i l’elaboració. De la mateixa manera que tenim el celler per fer vi, perquè no podem tenir un molí per fer l’oli? La idea ha estat seguir el mateix camí que el vi, si tenim vinya i volem elaborar vins hem de tenir celler i amb l’oliva ha de ser el mateix». El productor bagenc assegura que «el vi i oli sempre van de la mà, són dos productes molt propers, i hem d’entendre que s’han d’elaborar igual de bé».

Aquesta serà la primera anyada que podran elaborar el producte amb el nou molí, que els permetrà fer «diferents olis en funció del moment que collim l’oliva perquè depenent de l’estadi de maduració podem obtenir olis amb aromes i gustos diferents. Per tant, amb la nova instal·lació «se’ns obre un ampli ventall de possibilitats d’experimentar amb el món de l’oli, que està per descobrir», diu Claret.

El celler també obre la possibilitat de donar servei a d’altres petits productors i poder «recepcionar l’oliva de gent que tingui oliveres i es pugui elaborar el seu propi oli» perquè és un molí «que està pensat per separar molt bé cadascuna de les partides. No és per fer grans produccions però si coses d’alt nivell qualitatiu».

Per posar en marxa la nova instal·lació el celler Collbaix compta amb un aliat, el també productor i expert en olis Sergi Càrama, d'Obaga de l'Agneta, que també forma part del projecte i fa tot l’assessorament tècnic. Segons Càmara, es tracta «d’un molí de tecnologia puntera, un dels més avançats que existeixen» amb la qual cosa «podem incidir sobre tot el procés de producció de la manera més adequada per tenir olis excepcionals».

Des que tenen el molí en funcionament han anat fent proves amb les diferents varietats i diversos punts de maduració i ahir van fer una elaboració amb olives arbequines. Càmara explicava in situ, en mig del soroll de la maquinària, que estaven fent «una prova de refredament de l’oliva abans d’entrar per intentar guanyar un punt aromàtic». Segons l’expert, «el binomi temps-temperatura és dels temes més importants i sempre has d’estar al cas d’aconseguir-ne de baixes perquè són les més respectuoses amb les aromes de l’oli que en sortirà».

El procés per aconseguir l’oli comença a la zona de recepció on les olives s’aspiren per treure la fulla que s’ha arrossegat amb la collita. Tot seguit passen a una taula vibradora on es treuen les cuetes i el branquillons abans de passar a la zona de rentat per treure’ls la pols i els elements que poden tenir incorporats de la collita mecànica, com pedres o cargols. Després passen al molí de ganivetes, que va trinxant les olives, amb l’os inclòs, i una boca d’impulsió les envia cap a les batedores. Finalment, passen al decantador, que separa l’oli de la pasta mitjançant la força centrífuga.

Conscient que al Bages l’olivera representa un cultiu minoritari, Claret creu que anirà la seva producció anirà creixent com ja ho ha anat fent en els darrers anys, amb la recuperació d’oliveres. Diu, però, que encara queda «camí per recórrer» per «posar en valor les varietats de casa nostra que poden donar uns olis d’altíssima qualitat». En aquest sentit, Càmara hi afegeix que el Bages «té potencial en el món de l’oli d’alta qualitat perquè no som ni serem mai uns grans productors d’oli perquè l’orografia de la nostra terra no ens ho permet, aquí no sortiran milions de quilos d’oli mai, però si que tenim uns olis d’extrema qualitat».

Per Claret, ara només falta esperar que «vinguin bones collites i plantar olivera perquè com hem fet amb la vinya també podem créixer, al Bages tenim les condicions per aquest tipus de cultiu de secà».