Les bases d'ERC han aprovat aquest diumenge la composició de la nova executiva del partit per als propers anys, que manté Oriol Junqueras com a president, i de la qual en formaran part dos bagencs i una berguedana. Són Adriana Delgado, alcaldessa de Sant Vicenç de Castellet; l'alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernández; i l’exdelegada del govern a la Catalunya Central, Alba Camps.

La candidatura encapçalada per Junqueras per seguir liderant Esquerra era l’única que s’havia presentat, i manté Marta Rovira de secretària general; el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com a coordinador nacional, i la diputada al Parlament Marta Vilalta com a secretària general adjunta i portaveu.

En concret, dins de la nova estructura de la formació republicana la santvicentina Adriana Delgado serà la vicesecretària de Partit Obert i Moviments Socials; Eloi Hernández tindrà el càrrec de vicesecretari de Coordinació Institucional, mentre que la berguedana Alba Camps exercirà de secretària de Política Municipal i Projectes Transversals.

La candidatura –l'única presentada– ha rebut l'aval del 87% de la militància, que ha votat telemàticament al llarg de la jornada. Concretament, ha rebut 3.747 vots dels 4.309 emesos amb una participació del 50,2%. El tàndem Junqueras-Rovira va assumir el lideratge d'ERC el 2011, quan la seva candidatura –també sense rivals– va substituir l'executiva de Joan Puigcercós i aquest serà el seu quart mandat.

La resta de l'estructura

A banda dels ja esmentats, completaran la nova estructura d’Esquerra el president del grup al Parlament, Josep Maria Jové, com a cap del Consell Nacional, i diversos vicesecretaris generals: Jordi Roig (Recursos, Finances i Gerència), Marc Colomer (Comunicació i Estretàgia), Raquel Sans (Feminismes i LGTBI), Lluís Salvadó (Coordinació Interna), Marta Vilaret (Drets, llibertats i lluita Antirepressiva), Raül Romeva (Prospectiva, Agenda 2030 i Transició Ecològica), Sara Bailac (Acció Política i Sectorial) i Jordi Solé (Relacions Internacionals).

Com a nous secretaris hi ha Kènia Domènech (Afiliació), Marta Molina (Moviments Socials), Pau Morales (Organització), Marta Rosique (Coneixement i Justícia Global) i Enric Marin (Educació i Cultura). Repeteixen Eva Baró (Gestió del Coneixement), Oriol López (Mobilització i Coordinació Municipal), Laia Cañigueral (Coordinació de Política Supramunicipal), Jordi Castellana (Coordinació Sectorial i Política Econòmica), Chakir el Homrani (Política del Treball i Seguretat) i Agnès Rotger (Drets Socials, Ciutadania i Habitatge).

La nova executiva es constituirà la setmana que ve i tindrà diversos reptes sobre la taula, com el Govern en minoria d'ERC a la Generalitat, les eleccions municipals del mes de maig i els comicis estatals de finals del 2023. Serà precisament la nova direcció la que encarrilarà la documentació estratègica que es debatrà els propers mesos i es votarà al Congrés Nacional previst per al gener. Els republicans han decidit avançar la feina, tenint en compte el calendari electoral que s'aproxima.

Aragonés: «treballem per tenir presència arreu per poder ser útils a tothom»

En un comunicat, Esquerra exposa que amb la nova executiva «s’adapta les estructures orgàniques a la nova realitat política, en un context en què l’organització té més presència que mai a les institucions, i busca enfortir-se contínuament per tal de ser l'eina més útil possible per a la ciutadania. En aquest sentit, es reforça l'àrea de coordinació interna, es dona més pes a l’acció internacional, s'enforteixen els canals d’interrelació amb la militància i es potencia la cooperació amb l'entorn i els moviments socials».

El president de la Generalitat i coordinador nacional d’Esquerra Republicana, Pere Aragonès, ha explicat que «treballem per tenir presència arreu per poder ser útils a tothom i impulsar les transformacions social, verda, feminista i democràtica. I, a mesura que creixem, hem d’anar adaptant l’organització al canvi». Aragonès també ha assegurat que «volem seguir enfortint la millor eina al servei de tot el país i de tota la seva gent, vingui d’on vingui, pensi com pensi i parli com parli, consolidant el bon govern i millorant la capacitat del partit d’estar connectat amb el teixit social organitzat, especialment en el moment de complexitat socioeconòmica que vivim».