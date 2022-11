L'arbre que des de fa unes sis dècades presideix el monument a Anselm Clavé que hi ha a Sant Vicenç de Castellet s’haurà de talar pel seu mal estat. Es tracta d’un cedre visible per a la població per la seva alçada i per la seva ubicació, darrera de l’estàtua i en un lloc molt cèntric i de pas. L’Ajuntament ha anunciat que aquest dimecres es procedirà a talar-lo a conseqüència del seu deteriorament, que s’ha accelerat els darrers mesos. L’arbre ha patit un assecament, que ja feia temps que era visible, que l’ha deixat mort en la majoria de parts. Tot i que des que es va començar a veure el seu deteriorament es van fer intervencions per intentar preservar-lo, finalment s’ha considerat necessari talar-lo «per garantir la seguretat de l’espai i dels edificis veïns».

Des de principis del 2021, el consistori ha buscat diferents solucions, «entre les quals l’aplicació de bioestimulants directament injectats al pa de terra i a les arrels i també a través de la tècnica d’endoteràpia, que no han permès poder mantenir l’arbre en bones condicions». Fonts municipals han concretat que, un cop talat, els serveis de jardineria extrauran la soca per poder replantar un nou arbre «d’una espècie amb característiques adequades pel que fa a la climatologia de l’entorn, els requisits i l’espai disponible». L’arbre ocupa la part superior d’un petit espai enjardinat, presidit pel monument a Clavé, situat entre dues escales que salven el desnivell entre l’avinguda del Secretari Canal (travessera urbana de la carretera del Pont de Vilomara) i el carrer Armengol. L’arbre del monument a Anselm Clavé es calcula que es va plantar a la dècada de 1960 i és de l’espècie Calocedrus decurrens, de la família de les Cupressàcies amb distribució natural als Estats Units i a Mèxic. Prefereixen sòls àcids i poden arribar als 40-60 metres d’alçada si es troben en les seves condicions idònies.