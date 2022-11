Collbaix Celler el Molí, de la DO Pla de Bages, ha incorporat a les seves instal·lacions un molí, que li permetrà seguir tot el procés d’elaboració dels seus olis, seguint el mateix camí que van fer amb el vi. El celler bagenc ha incorporat un molí d’última generació i ja no haurà de portar les seves olives a unes instal·lacions externes per tal d’obtenir l’oli. L’objectiu final és poder fer un producte amb la màxima qualitat possible amb varietats autòctones del Bages com la corbella i la verdal Manresa, tot i que també n’elabora amb arbequina. A més, obre la possibilitat de donar servei a d’altres petits elaboradors de la comarca.

Quin és el camí que hi segueix l’elaboració de l’oli? El procés per aconseguir l’oli comença amb l’arribada de les olives, acabades de collir, a les instal·lacions del molí. La primera fase és la neteja de les olives. Primer de tot s’aboquen a la zona de recepció on les olives s’aspiren per tal de treure la fulla que s’ha arrossegat amb la collita. Tot seguit, passen a una taula vibradora on es treuen les cuetes i el branquillons abans de passar a la zona de rentat per treure’ls la pols i els elements que poden tenir incorporats de la collita mecànica, com pedres o cargols. Un cop netes, les olives passen pel molí de ganivetes, que va trinxant les olives (amb l’os inclòs) i una boca d’impulsió les envia cap a les batedores. Les batedores fan una pasta que es va barrejant perquè les microgotes d’oli que s’han generat es vagin unint i s’obtingui una fracció líquida, que sigui més fàcil de separar del sòlid. Una vegada les olives han batut es passen a l’anomenat «decanter», que és un centrifugadora horitzontal, que separa l’oli de la pasta mitjançant la força centrífuga. Una vegada separat l’oli de les aigües vegetals ja es pot posar en dipòsits i, posteriorment, embotellar.