Diferents pobles del Bages s’estan afegint en els últims mesos al model de recollida de residus amb contenidors amb accés limitat, després que en un primer moment Balsareny, Rajadell i dos barris de Sant Fruitós de Bages en fessin una prova pilot. Entre aquesta primavera i estiu, s’hi han afegit Sallent, el Pont de Vilomara i Rocafort, Mura i Fonollosa, i amb les dades tancades a mes de setembre es confirma que tots els municipis que han implantat aquest sistema han passat de tenir una recollida selectiva (residus que se separen correctament a casa i es poden valoritzar: orgànica, paper, vidre i envasos) a l’entorn del 30% a aconseguir un 75%. És a dir, amb el nou model, tres quartes parts de les deixalles entren en els canals del reciclatge, mentre que una quarta part va a parar a l’abocador.

Tal i com ja ha anat informant Regió7, el sistema consisteix en tancar els contenidors d’orgànica i de resta/rebuig, als quals només es pot accedir amb una targeta identificativa (o aplicació mòbil). I, en el cas de la resta, només s’obre un dia a la setmana. Segons dades facilitades pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, els resultats són semblants a tots els municipis que funcionen amb contenidors tancats: el Pont de Vilomara i Rocafort registren un 73% de recollida selectiva, Balsareny un 74%, Sallent i Mura un 75%, Fonollosa un 77% i Rajadell un 79%.

De mitjana, tots aquests municipis aporten només un 25% de residus a l’abocador. Segons el consorci, un 34% dels residus recollits estan separats correctament als cubells i contenidors d’orgànica, un 11% va al vidre, un altre 11% al paper i cartró, i un 19% als envasos.

Aquestes darreres setmanes, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Sant Mateu de Bages i Talamanca també han començat el procés d’implantació dels contenidors tancats. Primer es fan xerrades informatives a la ciutadania, després es reparteixen els kits per poder fer bé la separació a casa i les targetes identificatives. Quan el sistema es posa en marxa, hi ha informadors ambientals que fan seguiment de cada poble, resolen els dubtes que es van plantejant i fan control d’incidències i avisos als habitatges on es detecta que no s’està fent correctament la separació de residus.