Els propietaris de 21 immobles de Sant Fruitós de Bages hauran de pagar aquest 2022 un recàrrec del 50% de l'IBI per no tenir aquests habitatges en règim de lloguer. L'Ajuntament, en les ordenances fiscals d’enguany, va introduir una modificació en l'Impost de Béns Immobles per tal de penalitzar aquells propietaris que tenien pisos buits amb caràcter permanent, amb l’objectiu de fer un pas endavant per reactivar el mercat de l'habitatge de lloguer i afavorir el compliment de la llei del dret a l'habitatge.

Segons han explicat fonts municipals, durant aquest exercici s'han analitzat «tots els immobles desocupats del municipi per determinar quins d'ells ho eren de forma permanent». En aquest sentit, han concretat que s'ha tingut en compte que fes més de dos anys que no hi viu ningú, que no hi hagi ningú empadronat, i que no s'hagin registrat consums d'aigua significatius en els darrers dos anys. En total, s’ha detectat que complien aquestes circumstàncies 21 pisos que ja consten al registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant (RHBO) de l'Agència Catalana d'Habitatge, i tots ells estan en mans de cinc grans tenidors com bancs o societats immobiliàries. Les mateixes fonts han detallat que l'Ajuntament ja ha posat en mans de l'Organisme de Gestió Tributària aquestes dades «per tal que aquests fons voltor hagin d'efectuar el pagament amb recàrrec pel fet de no facilitar aquests immobles en règim de compra o lloguer». Les ordenances fiscals pel proper exercici 2023 mantenen aquest recàrrec en el tribut de l'IBI «amb la voluntat de seguir en la línia de facilitar els veïns i veïnes el dret a l'habitatge».