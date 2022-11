La fundació Ampans està ultimant els darrers detalls per a l’obertura de l’històric bar del Casino de Sant Fruitós de Bages, tancat des del 2008, per convertir-lo en una cafeteria i bar que funcionarà entre setmana i dissabtes, i els festius que hi hagi programació al Teatre Casal Cultural.

La reobertura es farà aquest divendres a les 7 de la tarda, i ja en horari normal dissabte. Segons ha explicat l’entitat, la iniciativa respon a una proposta de l’Ajuntament que els va demanar un projecte per recuperar-ne l’activitat. Una proposta recollida a l’acord de col·laboració entre el consistori i Ampans per promoure la inclusió i l’economia social al municipi. El local, amb més d’un segle d’història i que ha estat tancat durant els últims 14 anys, s’ha reformat del tot i amb una nova imatge. S’hi arribarà per l’entrada al pati, totalment accessible, amb taules també a l’exterior. Oferirà esmorzars i dinars durant la setmana, i també se serviran sopars els divendres i els dissabtes. El bar del Casino romandrà tancat diumenges i dilluns com a dies de descans, excepte quan hi hagi programació al teatre, en què la cafeteria també donarà servei. L’entitat social també es farà càrrec de les gestions de recepció i taquilla del Teatre Casal Cultural, que gestiona l’ajuntament del municipi. Fonts d’Ampans han exposat que el projecte amb l’Ajuntament de Sant Fruitós i l’Associació del Casino Familiar és que «El Casino torni a ser un espai de trobada de referència per a les entitats, associacions, empreses i veïns del municipi. En aquest sentit s’ha volgut conservar el nom històric del Casino, fet que l’entitat fundadora i l’Ajuntament de Sant Fruitós han rebut amb molta satisfacció. El Casino recuperarà l’esperit del que havia estat, un punt de trobada, senzill, coral i divers». Històricament, el Casino, que data del segle XIX, era un lloc d’aplec i socialització per promoure la cultura, el lleure i l’associacionisme. L’entitat fundadora, el Casino Familiar, va cedir la gestió del bar i teatre a l’Ajuntament, i des del 1995 és el Teatre Casal Cultural del poble. L’activitat a l’establiment arrencarà aquest divendres, 11 de novembre, amb un acte d’inauguració que serà obert a tothom, a partir de les 7 de la tarda, i en el que participaran l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, i el president de l’Associació del Casino, Manel Vall.