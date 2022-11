El Departament de Salut ha iniciat aquesta setmana la tramesa d’SMS per convidar als usuaris de 60 anys o més a agafar cita per la vacunació de la grip i la Covid-19. Els missatges s’envien als usuaris que encara no s’han vacunat en l’actual campanya. A la Catalunya Central són més de 80.000 missatges que s’envien per reforçar la campanya de vacunació que enguany es fa amb la doble vacuna amb l’objectiu de disminuir al màxim la incidència dels dos virus en els grups de risc.

La campanya de vacunació contra la grip i la dosi de record de la de la Covid a majors de 60 anys va començar fa tres setmanes La campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 es va encetar a finals de setembre a persones de de més de 80 anys i a persones institucionalitzades i d’atenció domiciliària; a mitjans d’octubre es va obrir la franja de 60 anys en amunt i, ara, amb la voluntat d’apropar i facilitar la vacunació a la ciutadania, s’enviaran SMS per poder demanar cita a través de la web. Des que va començar la campanya de doble vacunació, els equips d’atenció primària de la regió sanitària han administrat al voltant de 37.457 vacunes contra la Covid-19 i 43.143 contra la grip. Salut destaca que ambdues vacunes contribueixen a evitar notablement que les persones que se n'infectin desenvolupin de manera greu la malaltia, reduint hospitalitzacions i ingressos a l'UCI. Per aquesta raó el departament insisteix en la importància que es vacunin contra la grip i amb la dosi de record col·lectius considerats de risc, que inclou persones de 60 anys o més, persones que pateixen alguna malaltia crònica, dones embarassades; infants entre els 6 mesos i 2 anys que tinguin antecedents de prematuritat, així com també personal d'un centre sanitari o sociosanitari, que realitzi cures domiciliàries a persones amb alguna malaltia considerada de risc o que treballi a farmàcies o a institucions d’atenció geriàtrica i convivents d'una persona amb una condició de salut considerada de risc. A més d’aquests col·lectius es recomana la vacunació contra la grip en persones que treballen en centres d’internament, així com també personal docent, forces i cossos de seguretat, bombers, serveis d’emergències, etc. Per demanar cita i vacunar-te contra la grip, cal fer-ho a La Meva Salut, citasalut.gencat.cat o al centre d'atenció primària (CAP) de referència.