La Catalunya Central va tancar l’any passat amb un total de 1.314 centres de culte, 28 més que fa una dècada. Això suposa que en els darrers deu anys el nombre de temples religiosos ha crescut el 2%, un creixement propiciat, principalment, per les onades migratòries que han comportat la implantació de noves confessions. L’Església catòlica amb 1.229 centres de culte l’any 2021 (el 92% del total), és la més estesa, seguida de l’evangèlica, amb 40 temples, que representen pràcticament la meitat dels que sumen la resta de minories religioses presents a la regió central. L’islam suma 22 oratoris i els Testimonis Cristians de Jehovà comptabilitzen 10 centres, segons les dades que es desprenen del Mapa religiós de Catalunya del 2021, que ha fet públiques la direcció general d’Afers Religiosos del departament de Presidència de la Generalitat.

Al conjunt de Catalunya el nombre de centres de culte segueix el darrers anys una clara tendència a la baixa i n’ha perdut un total de 576 des de l’any 2010. Una tendència que no segueixen el conjunt de comarques de la Catalunya Central que amb una dècada n’han sumat 28 més, un increment propiciat sobretot per l’obertura de nous centres de cultes de confessions minoritàries com l’Església Evangèlica que, juntament amb l’islam, són les dues confessions que han experimentat un creixement més gran al territori.

A la comarca del Bages, per exemple, s’ha passat de les 16 esglésies evangèliques que hi havia l’any 2010 a les 22 actuals, la qual cosa suposa un increment del 37,5%. També ha estat significatiu l’augment d’oratoris islàmics, que s’han més que doblat i han passat de 4 a 9. Per contra, els Testimonis de Jehovà han reduït a la meitat els 6 centres que tenien. També s’han incorporat a la comarca noves confessions religioses com les orientals i el paganisme.

L’Església catòlica és, de bon tros, la més dominant amb 299 centres oberts al culte actualment al Bages, 71 menys que fa 10 anys, però aquí s’ha de tenir en compte que aleshores incorporava els municipis bagencs que el 2015 van passar a la nova comarca del Moianès, que ara suma 97 esglésies catòliques. La resta de comarques han seguit una tendència molt similar a la del Bages, amb la incorporació de noves confessions i en alguns casos, com l’Anoia i el Berguedà, durant la darrera dècada també hi ha hagut un retrocés dels centres de culte catòlic. L’explicació del tancament de temples catòlics la trobaríem, sobretot, en el fet que cada vegada hi ha menys persones que es preparen per al sacerdoci i això fa que, especialment en els pobles amb poca població, moltes esglésies o ermites hagin de tancar al culte.

Presència d’onze confessions

Fins a onze confessions de les quinze que hi ha registrades al conjunt de Catalunya tenen representació a les comarques centrals, segons es desprèn de les dades del Mapa religiós de Catalunya. Amb el temps la diversitat religiosa s’ha anat multiplicant, amb un mapa de religions que cada vegada presenta colors més diversos. Si l’any 2004, hi havia 6 comunitats amb presència al territori, ara el nombre s’ha elevat fins a les onze que hi ha actualment. La comarca amb més confessions és el Bages, amb 8, seguida de l’Anoia amb 7, mentre que el Moianès, el Solsonès, la Cerdanya i l’Alt Urgell en tenen 5 cadascuna i el Berguedà, 4.

La demarcació de la Catalunya Central és la que presenta un nombre més elevat de llocs de culte després de la de Barcelona, degut a que els temples catòlics són presents en aquesta regió més que en cap altra. D’altra banda, els centres de culte catòlics (1.229) representen el 92% del total, mentre que els pertanyents a altres confessions religioses (105 ) representen un 8% del total. De les confessions religioses no catòliques presents en aquesta demarcació, les que hi tenen major presència són, igual que a Catalunya en el seu conjunt, les Esglésies evangèliques, l’Islam i els Testimonis Cristians de Jehovà.

La gran majoria de les confessions religioses establertes a la Catalunya Central han experimentat un augment de centres entre l’any 2004 i l’actualitat, amb més o menys intensitat. L’excepció són els Testimonis Cristians de Jehovà, que han vist disminuir els seus centres de culte en el territori, i l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, que va comptar amb un centre de culte entre els anys 2015 i 2019, però ara no en té cap.

Catalunya perd temples

A diferència de la Catalunya Central, que l’any passat va sumar un total de 5 temples religiosos més respecte el 2020, el nombre de centres de cultes en funcionament s’ha reduït l’últim any al conjunt de Catalunya. A final del 2021, hi havia oberts 7.275 equipaments, 130 menys que l’any anterior. Malgrat que la religió catòlica continua sent la que té més centres, 5.795 (un 79,66% del total), també és la que perd més pes segons la nova actualització del Mapa religiós de Catalunya, amb 161 esglésies menys que l’any anterior.

L’estudi sobre el Mapa religiós català també reflecteix que els evangèlics són els que més creixen, amb 24 nous centres del total de 812 que hi ha i que representen més de la meitat del total de centres de culte de les minories religioses a Catalunya. Els segueixen l’islam, amb 290 centres de culte; i els Testimonis Cristians de Jehovà, que compten amb 115.