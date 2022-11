La renovació dels lavabos de l’estació de Monistrol Vila, l’increment de la il·luminació a l'entorn de l'estació de Martorell Central, l’ampliació de la marquesina de les vies 1 i 2 de Martorell Enllaç, la instal·lació d’una marquesina a l'andana de la via 1 de l'estació de Masquefa, i, al complex hivernal de La Molina, la conversió d’una pista de tennis en pista de pàdel, la rehabilitació dels edificis de sortida i arribada del telecadira de l'Standard i la senyalització dels senders entre l'aparcament de la base del telecabina Alp 2500 i la zona del llac inferior són 7 actuacions que Ferrocarrils materialitzarà en instal·lacions de l’àrea de Regió7, d’un total 22 propostes que s’han escollit en un procés participatiu.

És el resultat d’una votació en què ha pres part tant el personal que treballa a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com la ciutadania ja han escollit els projectes, per definir una part del seu pressupost d’inversió. En total s’han triat 22 propostes (15 externes i 7 internes) de les 30 sotmeses a votació. Més de 450 persones han participat en els segons Pressupostos Participatius de Ferrocarrils. Al conjunt de projectes, entre els quals n’hi ha que engloben el conjunt d’estacions (com ara millorar la comunicació de la informació d'incidències en diferents idiomes a les estacions) s’hi destinaran 660.000 euros.

El procés participatiu va començar el mes de març. En total es van presentar 199 propostes: 72 d’internes, que incidien en el treball intern i el personal d’FGC, i 127 d’externes, referents a les instal·lacions i els serveis que Ferrocarrils ofereix a la ciutadania. Del total, es va fer la tria de 30 projectes. A la votació hi han participat 321 persones a nivell intern i 137 a nivell extern. Els primers projectes s’iniciaran abans que acabi l’any.

La directora d’Organització i Persones de Ferrocarrils, Juliana Vilert, ha explicat que amb processos com aquest «volem construir una cultura de participació i innovació oberta a tothom qui té relació amb FGC alhora que fomentem la reflexió sobre les necessitats presents a nivell intern i territorial a l’entorn dels serveis que ofereix Ferrocarrils en particular i la mobilitat en general».