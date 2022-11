Eloi Hernàndez, alcalde de Fonollosa des de fa 7 anys i mig, optarà a un tercer mandat després que ha anunciat que tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya a les municipals del maig del 2023. L’assemblea oberta d'ERC a Fonollosa l'ha escollit per unanimitat.

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, Hernàndez és també actualment president del Consell Comarcal del Bages. L'any 2011 va presentar-se per primera vegada com a cap de llista a les eleccions municipals. Va ser en la següent legislatura, l'any 2015, quan va sortir escollit alcalde, responsabilitat que va revalidar l'any 2019.

A l'assemblea local hi van assistir una quarantena de persones i Hernàndez destacava la importància de continuar fent créixer «un projecte obert a tothom qui vulgui treballar honestament pels nostres pobles des de l'ajuntament». L'actual alcalde de Fonollosa va fer un balanç positiu de la feina feta durant la legislatura i va assegurar que es posa a disposició «per continuar liderant l'ajuntament els pròxims quatre anys amb la principal tasca de consolidar els projectes de millora dels nostres pobles que estem duent a terme i reforçar el canvi que vam iniciar ara ja fa dues legislatures». Per acabar afirmant que «Amb tota la il·lusió, força i empenta, el maig del 2023 vull continuar sent alcalde».