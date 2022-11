Sallent acollirà el diumenge 27 de novembre una cursa adaptada per a persones amb diversitat funcional, i també una caminada, amb motiu dels actes per l’eliminacio de la violencia de genere. La cursa, que tindrà lloc a 2/4 de 12 del migdia a la plaça Francesc Layret (al costat del parc Pere Sallés), constarà de diverses distàncies, de 10, 20, 30 o 40 metres, segons les capacitats de cada persona i està oberta a totes les edats. les inscripcions es podan fer a les 11 del matí.

La cursa tindrà lloc mentre s'estarà celebrant una caminada d'uns 10 quilòmetres que s'iniciarà a la mateixa plaça dues hores abans.

per participar-hi hi ha un inscripció mínima de dos euros, que es podrà formalitzar allà mateix a partir de mitja hora abans, ja que amb el que es recapti es farà donació a l'ONG Save the Children per al projecte "Pel dret a ser nena". Es podrà fer al mateix lloc de sortida en efectiu o per bizum. La caminada transcorrerà per camí de pista ampla, sense dificultats tècniques o per corriols.