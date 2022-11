Callús recupera el so de les campanes que va perdre fa tres mesos

L’església parroquial de Sant Sadurní de Callús està acabant d'enllestir els treballs per recuperar el so de les campanes, que van deixar de funcionar fa tres mesos. Una avaria en la maquinària d’època, que data del 1951, va deixar el poble sense el característic so que, segons el rector, mossèn Antoni Jolis, «ha estat un fidel acompanyant de la vida de Callús, tant en els moments tristos com en els alegres». Per això, la parròquia està ultimant els treballs per recuperar el toc de les campanes amb l'electrificació del seu funcionament i ha posat en marxa una campanya per recaptar fons per fer front als costos, que giren al voltant dels 9.000 euros.

El campanar de l’església de Callús disposa, des de fa més de 70 anys, d’una instal·lació de campanes i rellotgeria d’època, que va ser un obsequi de la família Ferrer Torras. Fa tres mesos, el mecanisme que fa sonar les campanes es va espatllar. Des d’aleshores, segons explica mossèn Jolis, «veïns i feligresos m’expressen la seva preocupació perquè troben a faltar el servei del campanar». Per aquest motiu, la parròquia ha apostat per fer una reparació d’urgència i s’ha optat per electrificar el seu funcionament, tal com s’està fent arreu, de manera que «les campanes sonaran igual, però de manera electrònica», no amb el sistema pèndol com fins ara. El nou mecanisme està ara en fase de proves i «cal anar ajustant la cronologia del motor electrònic que fa funcionar les tres esferes de rellotge analògiques».

Els treballs per canviar el mecanisme del campanar tenen un pressupost d’uns 9.000 euros, «un cost molt elevat per un poble petit com Callús», lamenta el mossèn. Davant les dificultats de fer front a les despeses i conscients «que estem en uns temps difícils», la parròquia ha engegat una campanya de micromecenatge «per sensibilitzar la gent i recaptar fons» perquè, segons el rector, «el campanar no és un servei litúrgic per als pobles, sinó un servei públic i el primer pregoner que ha existit des de sempre». Destaca, a més, que les campanes «són un punt de referència i t’acostumes al seu so amable».

Tothom qui ho vulgui pot col·laborar en la reparació del campanar fent un donatiu a les guardioles que hi ha distribuïdes als establiments de Callús, a les col·lectes que es fan a l’església o a través d’una aportació al número de compte de la parròquia. «Esperem que a la llarga les administracions col·laborin però no podem esperar» i, per aquest motiu, s’ha posat en marxa la campanya de micromecenatge.

Segons Jolis, el de Callús «és un campanar molt incardinat al poble i que fa un servei públic i social. No hi ha cap veu que tingui tanta ressonància de cara a la gent». En aquest sentit, destaca els múltiples tocs de campana que es fan al llarg de l’any: «toquem els difunts, batejos, comunions, casaments i també per les festes del poble, tant si és la cavalcada de Reis com la festa major» i, fins i tot, repiquen «si guanya el Barça».

El campanar de l’església de Callús, d’art déco i de 32,7 metres d'alçada, va ser construït l’any 1926. Després de ser destruït el 1937 durant la guerra civil, es va reconstruir el 1951 i restaurar el 2003.