L’exposició itinerant de la Diputació de Barcelona “Controles?” es podrà visitar presencialment i virtualment a partir d’aquest divendres, 11 de novembre, i fins al 7 de desembre a la Bibloteca Salvador Vives Casajuana de Sant Vicenç de Castellet.

Adolescents, joves, famílies i professionals dels Serveis socials de Sant Vicenç podran realitzar visites presencials i virtuals a l'exposició, amb el suport de tècnics professionals i d’eines informàtiques que els facilitaran metodologies participatives amb l’objectiu principal de rebre informació sobre els riscos de les drogues i com prevenir-ne el consum.

“Controles?” és una exposició que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis, amb la finalitat de facilitar informació, sensibilitzar a la població i evitar o retardar l'edat d'inici del consum de drogues, així com treballar els factors de protecció per prevenir el consum i promoure bons hàbits i actituds responsables i saludables. La mostra també fomenta el bon ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació, especialment entre el jovent.

Mitjançant la interacció i les noves tecnologies; adolescents, joves i famílies podran visitar tres espais diferenciats, els quals proposen una reflexió crítica i constructiva entorn alguns dels elements relacionats amb les drogues. De forma complementària s'ofereixen també als instituts, centres escolars o professionals dels Serveis Socials, visites guiades dinamitzades, que permetran treballar aquesta realitat de forma més completa i a fons.

Des de l’any 2012, en què es va inaugurar a Manresa i fins a l’actualitat, l’exposició "Controles?" ha realitzat més de 100 itineràncies pels municipis de la província de Barcelona i ha estat visitada per prop de 53.500 persones, de les quals 44.000 són adolescents i joves d’entre 12 i 18 anys. S’han fet més de 2.000 accions educatives amb visites guiades, 1.400 tallers educatius a les aules dels diferents centres escolars i espais que han participat en el Programa “Controles?”, més de 100 sessions formatives per a famílies i unes 240 sessions formatives per als diferents col·lectius de professionals.