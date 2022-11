La Fundació Alícia de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, acollirà diumenge, 13 de desembre, una jornada educativa i divulgativa sobre la diabetis, per commemorar el dia mundial dedicat a aquesta malaltia, i que coincidirà amb el centenari de l'aplicació de la insulina en humans, el 1922, després del seu descobriment l'any anterior.

La jornada, impulsada conjuntament per l'Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc), Alícia, Althaia, l'Ajuntament de Manresa i el departament de Salut de la Generalitat, porta per nom "Educar per protegir el futur", i pretén orientar pacients i el seu entorn en aspectes clau per conviure amb la malaltia i evitar complicacions, com ara l'alimentació.

El programa començarà a 2/4 d'11 del matí amb una presentació a càrrec de de Francesc Ferrer, president de l'AdCc, i tot seguit hi haurà un taller demostratiu de cuina per a persones amb diabetis. Anirà a càrrec de professionals d'Alícia experts en aquest àmbit, que abordaran aspectes generals de l'alimentació de les persones amb diabetis, i aprofundiran en el coneixement i l'ùs dels diferents edulcorants de manera pràctica. En acabat, a les 12 del migdia, hi haurà un col·loqui, i la jornada s'acabarà amb unes conclusions i cloenda, també a càrrec de Francesc Ferrer.