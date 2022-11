El Monestir de Montserrat donarà aquest dilluns, 14 de novembre, el tret de sortida a una nova edició de les Jornades de Turisme Religiós, que s'allargaran fins dimecres, i enguany giraran al voltant de la figura de sant Ignasi de Loiola, coincidint amb la celebració de l’Any Ignasià. El seu objectiu és reflexionar sobre la relació entre els pelegrinatges i el turisme a partir d’aquesta commemoració, tot abraçant diferents perspectives com ara la gestió turística, la motivació dels impactes, la figura de sant Ignasi i la seva influència en aquest àmbit.

Les Jornades començaran dilluns 14, a les 9.30h, a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, amb la presentació del primer àmbit: L’espiritualitat ignasiana i el pelegrinatge; i la primera ponència, del P. Abat Manel Gasch, que versarà sobre “L’acolliment de pelegrins a Montserrat. L’exemple d’Ignasi”. A continuació, a les 11h, el P. Xavier Melloni, jesuïta, parlarà sobre “El pelegrinatge interior”; i tot seguit serà el P. Carles Marcet, jesuïta, que impartirà una ponència sobre “La irradiació de Manresa en el món”. La primera sessió de la tarda anirà a càrrec de la professora Sílvia Aulet, de la Facultat de Turisme de la UdG i especialista en turisme religiós i espiritual: “Camins de pelegrinatge i turisme transformador”, a les 15h. En acabar, els participants faran una visita a l’exposició “Sant Ignasi a Montserrat (1522-2022)”, a la Sala Selecta de la Biblioteca de Montserrat.

Dimarts 15, les Jornades es desplacen fins a Manresa, concretament a la Sala Gòtica de la Basílica de la Seu, on es desenvoluparà el segon àmbit: La Manresa Ignasiana. A les 10h, la professora de la Facultat d’Educació de la UB, pedagoga i pelegrina del camí Ignasià Marta Burguet parlarà del “Pelegrinatge Ignasià”. A continuació, a les 11h, taula rodona sobre “La Manresa Ignasiana i la importància del Camí Ignasià com a motor de desenvolupament local. Experiències turístiques vinculades al Camí Ignasià a Catalunya i a Euskadi”. Estarà moderada per Albert Tulleuda Lari, gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa i director executiu de Manresa 2022. A les 14.30h, visita al Santuari de la Cova de Manresa, a càrrec del P. David Guindulain, jesuïta; i a les 15.30h, visita a la Manresa Ignasiana.

Dimecres 16, les Jornades tornen a la Sala de la Façana del Monestir de Montserrat, on tindrà lloc un seminari online, de 9h a 12h. Es presentaran comunicacions al voltant de la figura de sant Ignasi i el pelegrinatge.

La inscripció a les XI Jornades Universitàries de Turisme Religiós Viatge interior i viatge al món: Ignasi de Loiola està oberta a tothom i l’assistència és validable per un crèdit de lliure elecció per als alumnes de grau de la Universitat de Girona.