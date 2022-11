Elia Tortolero es postula a Sant Joan de Vilatorrada com l'alcaldessa que endreçarà i farà bonic el municipi

Sota un sol de justícia i amb l'assistència d'un centenar de persones en un acte de poc més d'una hora de durada que ha començat mitja hora tard i a on, finalment, no ha assistit la ministra Raquel Sánchez, a qui s'esperava i que, primer, segons els organitzadors, arribava tard i, finalment, no ha pogut arribar directament per temes d'agenda. Tot i aquest gir de darrera hora, la protagonista de la convocatòria, Elia Tortolero, regidora i líder del PSC a Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC, ha presentat al parc Catalunya Impulsem Sant Joan, la seva candidatura a l'alcaldia de cara a les eleccions del maig vinent. Ho ha fet amb el suport incondicional de Lluïsa Moret, viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, i d'Eva Menor, alcaldessa de Badia del Vallès. L'exalcalde i exconseller Jordi Valls s'ha encarregat d'introduir els temes que han tractat. Entre els assistents, en un acte que ha combinat en tot moment el català i el castellà i a on les principals crítiques han estat per al Govern d'ERC, una bona representació de la plana major del partit a casa nostra, com el també exalcalde i exconseller Joan Roma; la portaveu adjunta del Grup Municipal del PSC-Candidatura de Progrés a l'Ajuntament de Manresa, Mercè Cardona, i l'alcaldable dels socialistes a Manresa, Anjo Valentí.

«Una dona que sap el que vol»

L'ha obert Andrea Marcuello, primera secretària de les JSC a les comarques centrals, que ha fet un breu repàs del que significa el PSC a Sant Joan i ha definit els socialistes i Tortolero com «els únics que poden garantir un projecte de futur per a Sant Joan». Ha descrit la candidata com «una persona propera, valenta, que aporta una visió al que ha de ser el nostre municipi. Una dona empoderada, decidida i forta, que no té por de treballar pels seus objectius i per tots vosaltres. Una santjoanenca d'arrels, docent, mare i, sobretot, treballadora. Una dona que sap el que vol i que, sobretot, aconsegueix el que es proposa. Estem convençuts que seràs la primera alcaldessa de Sant Joan». No han estat els únics compliments que ha rebut la candidata. Al final de l'acte, a instància de Valls, tant Menor com Moret han repassat els atributs de l'alcaldable. Menor ha dit d'ella que «té un projecte i està preparada per dur-lo a terme» i Moret, ha posat l'accent en «la seva capacitat de treball» i ha repetit, també, que «té un projecte per Sant Joan perquè sigui un poble referent per a la comarca i per al país». També, que «és bona persona».

Les lletres S i J amb un cor al costat i el lema Impulsem Sant Joan, han presidit l'escenari on, després de Marcuello, han pujat Moret, Menor, Tortolero i Valls amb la música de We are family (som una família) de fons. A partir d'aquí, s'ha iniciat un torn d'intervencions per on han transitat municipalisme, feminisme, proximitat, compromís, lideratge i el desprestigi de la política i la necessitat de prestigiar-la, entre d'altres. També han parlat de creure's «que som el primer partit de Catalunya», ha insistit Moret.

«Perquè tinc Sant Joan al meu cap i al meu cor»

En el seu primer torn de paraula, Tortolero ha repassat la feina feta com regidora d’Educació; Igualtat; Cooperació i Ciutadania; i Participació i Barris de l'Ajuntament de Sant Joan, que encapçala Alternativa per Sant Joan, i de la que queda per fer. Al llarg de tot l'acte ha repetit molt un missatge: «Sant Joan necessita canvis per fer-lo bonic, endreçat i cuidat». Ha recordat que per governar és important tenir una majoria àmplia. Ha explicat que dimecres passat va dedicar tot el matí a recórrer el municipi i que «el vaig trobar descuidat i brut. Vull transformar el meu municipi». Ha parlat d'ajudar les famílies més vulnerables, de fer un pavelló nou i reformar un parc Catalunya que «està obsolet descuidat i vell»; d'atraure empreses per crear llocs de treball, de donar ajudes als comerciants, de dotar Sant Joan de pisos perquè els joves no marxin a viure a fora, i ha reivindicat que el CAP recuperi les guàrdies del cap de setmana i una residència de gent gran digna. «Perquè tinc Sant Joan al meu cap i al meu cor i vull ser la seva alcaldessa».

Menor ha reivindicat la necessitat de trepitjar territori per ser un bon polític i ho ha aprofitat per retreure a la «Generalitat que governa d'esquena als ajuntaments». Com a alcaldessa des de fa catorze anys del seu municipi, ha destacat «la mirada diferent» que aporten les dones a la política. «Nosaltres no competim sinó que col·laborem per generar competitivitat per als nostres territoris».

«Governar és ser útil»

Per part seva, Moret, que ha sabut arrencar els aplaudiments dels assistents en més d'una ocasió amb el seu verb àgil i apassionat, ha criticat l'«independentisme sectari i excloent» en contraposició amb la manera de manar del PSC. «Nosaltres no demanem a la gent què ha votat sinó quins problemes tenen» per resoldre'ls perquè, ha dit, «governar es ser útil». En aquest sentit, ha valorat que «Aragonès no està fent res per ningú, ni pels seus», a diferència del que al seu entendre està fent el president del Govern d'España, Pedro Sánchez, en la situació de crisi actual.

L'acte ha finalitzat escoltant un missatge gravat que ha enviat la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que ha lamentat no poder-hi ser i ha promès una visita al municipi per «fer la passejada que avui no he pogut fer amb tots vosaltres». «Vull enviar-te tot el meu suport i agrair-te el treball que has fet tant de temps com a regidora a l'Ajuntament, com a senadora i ara com a portaveu del PSC. La teva faceta com a mestra, com a directora de llar d'infants. Representes el millor que el PSC pot oferir, que és joventut, valentia, capacitat i aquest feminisme, que és molt important», ha adreçat a Tortolero.

L'aplaudiment dels presents dempeus amb la cançó The best (la millor) de Tina Turner sonant de fons ha donat pas a un vermut a peu dret.