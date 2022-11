Sallent dona llum verda al nou pressupost del projecte de la residència i n’aprova la licitació

L’Ajuntament de Sallent ha fet el pas endavant per poder licitar en el que queda d’any la construcció de la nova residència i centre de dia per a gent gran, després que el primer concurs quedés desert i que el consistori, governat per ERC, es veiés obligat a fer una actualització a l’alça del pressupost per trobar empreses que hi estiguin interessades. Si no sorgeixen nous entrebancs, el futur equipament es podria començar a fer realitat amb l’inici d’any.

Una actualització de preus que s’ha aprovat en el darrer ple municipal per, tot seguit, fer el mateix amb el nou expedient de contractació que se’n deriva, i que, tal i com va avançar ja Regió7, s’ha traduït en un increment d’1,5 milions d’euros més, el que encareix el projecte un 20%, fins a situar-lo en un total de 8,5 milions. Un import al que David Saldoni, portaveu de Junts (a l’oposició), va recordar que caldrà suma-hi els costos d’equipament, que va estimar en uns 1,5 milions d’euros més, «la qual cosa suposa que estiguem parlant d’una operació final a l’entorn dels 10 milions, el que suposarà un esforç enorme per a un projecte que realment considerem molt important i pel qual hem de remar tots a favor».

La licitació per a la construcció de la nova residència de Sallent a la zona de l’antiga Fàbrica Vella, que es preveia començar a construir a final d’any, va quedar deserta perquè cap empresa es va presentar al concurs. El pressupost de 7 milions d’euros assignat per a la construcció es va calcular el 2019 i ha quedat desfasat amb relació als preus actuals i l’augment del cost de les matèries primeres. Per això, tot i l’interès que havien mostrat nombroses constructores per fer-se càrrec de les obres, finalment no se’n va presentar cap i ha calgut repetir el procés.

El regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, va argumentar que l’increment de preus ha estat «imparable» i que aquesta situació, sobrevinguda sobretot per la guerra a Ucraïna, ha fet difícil preveure que la licitació pogués quedar deserta. També hi afegia que amb l’actualització ara aprovada «ens assegurem que hem ajustat el preu i no ens hem sobrepassat». Segons l’executiu sallentí, alguns exemples de l’increment dels preus dels materials de construcció són l’augment del 22% del cost del formigó, el vidre un 40% i l’acer un 50%.

Tot i els arguments del regidor d’Urbanisme, el portaveu de Fem Poble (a l’oposició), Guillem Cabra, va exposar que «avui no hauríem d’estar tractant aquest punt, perquè al mes de juliol ja ens vau portar a votació del plec de clàusules que havia de ser ja el pas definitiu. El govern d’ERC hi vau arribar amb presses després de set mesos de silenci, de no aportar cap informació. I en aquell moment vam avisar que el plec de clàusules preveia uns preus desfasats, preus del 2019, que han augmentat considerablement, com ara es veu. Llavors ja vam demanar que es revisessin els preus per no trobar-nos la situació que ens hem acabat trobant».

Junts demana que s'intenti negociar un crèdit a 30 anys

El portaveu de Junts, David Saldoni, va apuntar en la mateixa línia, recordant aquell advertiment que van fer al juliol els grups de l’oposició. Tanmateix, i deixant clar que «ens hauríem estalviat temps», va manifestar que «la nostra voluntat és seguir sumant perquè vagi endavant». De fet, l’aprovació de la declaració de la primera licitació com a deserta i l’actualització de preus es va aprovar per unanimitat, mentre que en l’aprovació del nou expedient de contractació Fem Poble es va abstenir, tal i com ja havia fet amb la primera perquè «es contracta amb un únic lot, és a dir, amb una única empresa, quan podíem preveure la participació d’empreses més petites dividint aquesta contractació per lots», amb l’objectiu de repartir-ne els beneficis.

David Saldoni va voler deixar clar que és una aposta conjunta de tot l'Ajuntament i que suposarà un esforç molt gran». En aquest sentit, va exposar que caldrà recórrer a un crèdit que pot tenir un fort impacte en l'estructura financera de l’Ajuntament., «per la qual cosa crec que caldrà treballar per aconseguir un crèdit a llarg termini, d’uns 30 anys, sabent que no serà fàcil».

L’alcalde Oriol Ribalta va tancar aquest apartat explicant que era un punt «imprescindible» perquè la residència pugui tirar endavant i va assenyalar els «esforços» que s’han fet econòmicament per tirar endavant el projecte, com per exemple amb la consecució d’estalvi del consistori i la venda del patrimoni a través de pisos de Barcelona.