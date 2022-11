Després de dos anys sense poder celebrar la Fira Medieval d'Oficis per la pandèmia, a Súria aquest dissabte al matí s'han fet evidents les ganes de sortir. L'alcalde del municipi bagenc, Albert Corberó, ha dit en declaracions a Regió7 que la inauguració, celebrada ahir a la nit, va ser "tot un èxit". Un espectacle de llum, so, imatge i foc va marcar l’inici de la 19a edició de la fira medieval al centre urbà de la vila, on hi van assistir més de 200 persones.

A la fira hi ha assistit Abigail Garrido, diputada de turisme de la diputació de Barcelona. Segons ha pogut saber Regió7, també han recorregut els carrers d'ambientació medieval l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, i la seva parella, Sílvia Caballol. Una edició amb menys parades L'alcalde ha comentat que el nombre de paradistes és més o menys igual que el d'edicions passades, amb les incorporacions i les baixes. Tanmateix, la sensació general ha estat una fira amb menys parades. Teresa Giménez, que ve cada any, ha trobat a faltar molts elements de la fira. "A part de més parades, els altres anys hi havia més coses, com els animals del casal que aquest any no els han portat", comenta Giménez. La representant del Casal de la Dona de Súria, Maria Antonia Oller, troba que el fet de portar els animals era un gran atractiu, sobretot per la canalla, però "s'ha complicat molt per fer-ho perquè es necessiten molts permisos i un veterinari ho ha de validar". A la seva parada hi regalen atmelles garrapinyades i coca que fan al casal. A part de les parades, al llarg de tot el cap de setmana a la fira s'hi podran trobar espectacles i activitats relacionades amb el món medieval. Per exemple, aquest matí a 2/4 d'1 han fet una representació del que hagués estat una lluita medieval. Un dels espectacles que ha tingut més públic del matí de dissabte ha estat "Cantant i ballant sobre el llibre vermell", una representació del llibre medieval a càrrec de la Societat la Coral de la Llanterna i l'Agrupació Sardanista de Súria. Segons Pol Sanz, membre de l'associació Arx Corpus Dei Cordis, dedicada a les representacions d'oficis medievals, l'entorn medieval de Súria "lliga molt bé amb la temàtica de la fira". Un exitós espectacle inèdit de llum, so, imatge i foc Un espectacle inèdit de llum, so, imatge i foc va encetar divendres nit la 19a edició de la Fira Medieval d'Oficis de Súria. El municipi va projectar un màping des del pont de Salipota sobre les façanes dels edificis d’aquest tram de la travessera urbana, acompanyat de música, d’un castell de focs d’artifici i efectes de llum que van arribar a il·luminar tot el Poble Vell. Posteriorment, es va fer la presentació de la campanya comercial ‘Rasca i guanya’ a la plaça de Sant Joan. Aquesta iniciativa de suport al petit comerç i al sector de la restauració, impulsada per l’Ajuntament, és una altra de les novetats destacades d’aquesta nova edició de la Fira. El ‘Rasca i guanya’ funcionarà durant aquest cap de setmana, donant l’oportunitat d’aconseguir descomptes en els comerços adherits. L’inici de la Fira es va completar amb un ball folk a càrrec del grup Mùsx i tastets de cervesa i vi de proximitat, a la plaça de Sant Joan. Per l'alcalde, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa és promocionar el comerç local i fomentar "que les botigues obrin aquest cap de setmana".