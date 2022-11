El principal organitzador de la Fira Medieval d’Oficis de Súria reconeix que aquest any han tingut poc temps per organitzar la fira, ja que les gestions van començar a mitjans de setembre. Tot i això, però, pensa que tindrà molt èxit.

Com ha anat la planificació de la fira aquest any?

Ens ha faltat temps. És la primera vegada que la fem després de la parada per les restriccions i la veritat és que hi ha hagut molts paradistes que s’han donat de baixa perquè ja no van poder mantenir el negoci durant la pandèmia. Hi ha una desena de parades menys que en l’edició passada.

Hi ha hagut alguna incorporació en les parades?

Algunes sí, però el problema ha sigut que no hem tingut temps per trobar nous oficis que hagin pogut sorgir durant aquests dos anys que no hi ha hagut fira.

El nombre d’oficis també s’ha reduït?

Sí, en edicions anteriors havíem arribat a tenir gairebé una quarantena de representants de diferents oficis medievals, però aquest any ens hem quedat en vint-i-set.

Tot i això, hi ha molta gent.

Sí, i més que en vindrà diumenge. Es nota molt que la gent té moltes ganes de fires i de viure la cultura medieval en un espai tan privilegiat com aquest, és una gran oportunitat. Penso que encara que faltin algunes coses, la gent pot gaudir molt. Altres anys, el recompte total de persones que venien era d’unes onze mil persones entre els dos dies, i si seguim amb aquest ritme, igualarem la xifra, i potser fins i tot la superarem.

Quina ha estat l’aposta clau d’aquesta edició?

Respecte a altres anys hem canviat una mica el format dels espectacles i ara no hi ha espais buits entre hores. D’aquesta manera la gent pot anar voltant i sempre troba algun espectacle o representació.

Què és el més complicat de l’organització?

Gestionar que tothom sigui al seu lloc a l’hora que toca, però ens agrada improvisar.

Hi ha algun canvi previst de cara a celebrar el vintè aniversari de la fira l’any que ve?

Volem fer-la créixer molt. La idea és continuar apostant pels espectacles i les representacions teatrals, però volem fer-ho en un format més gran. També seria interessant recuperar tots els oficis que hem perdut per la parada de dos anys. Per acabar-ho d’arrodonir, volem que la fira sigui més pedagògica.

Pedagogia amb els espectacles?

Exacte, perquè ara falta una mica de context en tot el que es fa. Per exemple, hem fet un espectacle a l’església sobre el Llibre Vermell i no hem explicat que és un llibre medieval ni per què és important.

Les parades també poden ensenyar.

Sí, la idea per a l’any que ve és potenciar les parades que venguin productes medievals que van arribar amb Colom, com el sucre.