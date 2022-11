Mor Joan Masafret, primer alcalde de la democràcia a Sant Vicenç de Castellet

Sant Vicenç ha perdut qui va ser el primer alcalde de l’actual etapa democràtica, Joan Masafret Cadevall, que ha mort als 89 anys d’edat. Va estar al capdavant de l’Ajuntament durant dos mandats, des de les primeres eleccions, de l’any 1979, fins al 1987. Va ser vuit anys que van estar molt marcats per un intens moviment en la construcció de nous espais i equipaments per posar al dia un municipi que en aquell moment tenia un important dèficit d’infraestructures i que, alhora, havia de fer front a un intens creixement de població. El consistori santvicentí ha fet un comunicat en què trasllada el seu condol a la família i anuncia que decreta dos dies de dol, durant els quals les banderes onejaran a mig pal. També es farà un minut de silenci en el proper ple en record de la seva figura i trajectòria. La cerimònia de comiat tindrà lloc aquest dilluns a les 12 hores al tanatori Bages Sud de Sant Vicenç de Castellet.

L'Ajuntament lamenta comunicar la mort de l’exalcalde Joan Masafret i Cadevall. El consistori trasllada a la família el seu condol i suport per la pèrdua. Es declaren dos dies de dol, les banderes onejaran a mig pal, i en el proper ple municipal es farà un minut de silenci. — SVCastellet (@SVCastellet) 13 de noviembre de 2022

Joan Masafret va concórrer a les primeres eleccions de la democràcia com a cap de llista de Convergència i Unió, formació que va resultar vencedora en aquells comicis amb 4 dels 13 regidors que componien el consistori, la qual cosa va obligar a establir aliances. Quatre anys més tard, a les eleccions de 1983, va repetir com a cap de llista per CiU i la seva formació encara va guanyar més pes, tot i que va quedar a un pas de la majoria absoluta, amb un total de sis regidors.

Sota el seu mandat es va inaugurar l'antic CAP, el pavelló i les escoles Castellet

Com es deia a l’inici, la seva va ser una etapa de gran creixement urbanístic i en dotació d’equipaments. Sota el seu mandat es va posar en servei el que va ser el primer centre d’assistència primària del poble, ubicat en els baixos del que havia estat una antiga acadèmia. El 1982 va inaugurar, acompanyat del llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, el que encara és l’actual pavelló municipal d’esports. Pujol també el va acompanyar el 21 de febrer de 1984, en la que va ser una altra jornada especialment rellevant per a l’evolució del municipi. En aquella data es van inaugurar dues infraestructures molt importants. D’una banda, el que en aquell moment era el segon centre educatiu de primària del poble, les escoles Castellet, que donaven resposta a aquell creixement poblacional. Anys més tard, aquest edifici es convertiria en una part de l’actual institut de secundària. També aquell 21 de febrer del 1984 es va inaugurar el nus viari sota la línia del Ferrocarrils de la Generalitat (el que a Sant Vicenç es coneix popularment com ‘l’scalèxtric’), una infraestructura que suposava un primer pas per salvar el que històricament ha estat un escull urbanístic (les línies ferroviàries) per a la mobilitat interna.

També sota els mandats de Joan Masafret es va començar a desenvolupar el projecte d’un dels espais de referència del poble, la plaça de l’Onze de Setembre, que alhora connectaria el nucli urbà amb les escoles Sant Vicenç, i es va començar la urbanització dels primers dels molts carrers que en aquell moment encara eren de terra.

L’etapa de Masafret al capdavant del consistori va tenir, com a contrapartida, el fet que va estar marcada per una forta crisi econòmica, ja que, com molts altres municipis de Catalunya, va rebre l’impacte de la profunda crisi del tèxtil, en un municipi que s’havia desenvolupat durant més d’un segle a l’ombra de les grans fàbriques dedicades a aquest sector. De fet, el mateix Joan Masafret va regentar una fàbrica tèxtil al nucli del poble, situada davant de la plaça de l’Onze de Setembre, espai que avui s’ha convertit en un centre d’entitats del poble.

Durant la seva joventut i fins a finalitzar la seva etapa com a alcalde, Joan Masafret va mantenir una intensa vinculació amb el seu poble. Per exemple, va ser un dels primers integrants de l’Esbart Dansaire Santvicentí, l’any 1948, que alhora va promoure la primera recuperació del Ball de Gitanes Popular.

Quan va deixar l’alcaldia es va allunyar també de la vida política i de l’activitat social. Tanmateix, el gener del 2013, en el marc dels actes de la festa major d'hivern se li va retre un petit homenatge quan es va posar el seu nom a l'espai d'entitats de Sant Vicenç que es va ubicar a l’antic CAP, centre sanitari que ell havia impulsat i inaugurat anys abans. Va ser una iniciativa impulsada des de la regidoria de Participació Ciutadana, que va obrir un procés participatiu per decidir quin nom es posava a l’edifici. El mateix Joan Masafret va ser l’encarregat de fer la descoberta de la placa.