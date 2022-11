L’Institut Català de Salut, amb la implicació de l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central, organitza activitats a l’entorn de la diabetis. Demà, a les 7 de la tarda, al casal cívic i comunitari de la Font dels Capellans de Manresa, hi haurà la xerrada Alimentació i diabets. El mètode del plat, a càrrec de la infermera Aurora Cruz. Al matí, al mercat setmanal de la Font, hi haurà una parada per fer el control de glucèmia, de 10 a 12. Avui, l’Ajuntament de Manresa il·luminarà de blau la casa consistorial a partir de 3/4 de 6 de la tarda.