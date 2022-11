El Bages tancarà l’any amb els nous sistemes de recollida de deixalles implantats a més de la meitat de municipis

Al final d’aquest 2022, més de la meitat de municipis del Bages s’hauran passat als nous sistemes personalitzats de recollida de deixalles, considerats d’alt rendiment, mentre que una mica més d’un terç seguiran encara amb els contenidors convencionals, tot i que alguns ja amb plans d’incorporar els mètodes alternatius el 2023.

Ara mateix hi ha quatre poblacions petites que estan materialitzant el procés d’implantació del sistema de contenidors amb accés restringit. Són Talamanca, Castellnou de Bages, Castellfollit del Boix i Sant Mateu. D’aquesta manera, seran una desena les poblacions que fins a aquest 2022 hauran optat i posat en marxa aquest sistema.

El canvi més important del model de contenidors amb accés restringit respecte del tradicional és que el d’orgànica i el de resta estan tancats i només es poden obrir amb una targeta personalitzada que té cada llar. A més, el de resta, on es llancen els residus que ja no es poden reciclar, només es pot obrir un dia concret cada setmana.

Es tracta d’un sistema del qual se’n va fer durant dos anys i mig una prova pilot per testar-ne el funcionament a la comarca (del que ja se’n tenia referència pràctica d’alguns municipis del País Basc). Aquest període de prova es va portar a terme, de la mà del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, a Rajadell, Balsareny i als nuclis de La Rosaleda i Torroella de Baix de Sant Fruitós, on ja van tenir continuïtat. El primer poble en adoptar-lo fora de la prova pilot va ser Sallent, el mes de març passat, i posteriorment al llarg d’aquest any s’hi van afegir El Pont de Vilomara i Rocafort i Fonollosa. La ciutat de Manresa també està treballant en la implantació d’un sistema de contenidors tancats.

Índex de reciclatge a l'entorn del 75%

D’altra banda, enguany hi ha hagut altres municipis destacats que aquest any han retirat els contenidors convencionals, com és el cas de Cardona, però en aquest cas han optat pel sistema alternatiu que fa més anys que s’aplica, el del porta a porta. Un model que a la comarca va estrenar Santpedor fa ja més d’una dècada i mitja (va ser un dels pioners a Catalunya), i que en els anys posteriors han acabat adoptant sis poblacions més (a banda de Cardona, Artés, Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Navàs i Navarcles. A més, també l’han implantat quatre poblacions del Moianès que formen part del consorci bagenc: Monistrol de Calders, l'Estany, Calders i Santa Maria d’Oló.

Ara mateix, amb els sistemes ja implantats o a punt de fer-ho, la recollida amb contenidors tancats abasta al Bages una població d’unes 13.000 persones, mentre que la feta amb el porta a porta arriba a més de 25.000.

La mitjana de l’índex de recollida selectiva dels municipis del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus fa anys que està a l’entorn del 40%. Això vol dir que menys de la meitat de residus es poden valoritzar i la resta encara va a parar al dipòsit controlat i acaba allà la seva vida útil. Els municipis que van implantant el model de contenidors tancats i de porta a porta, en canvi, han augmentat el seu índex de recollida selectiva fins a entre el 75% i el 80%, de manera que només una quarta part dels residus recollits arriba al dipòsit.