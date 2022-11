Castellbell i el Vilar ha donat el tret de sortida amb èxit aquest cap de setmana els actes commemoratius del Bicentenari de Resistents. L’estrena d’un camí senyalitzat amb plafons informatius que divulguen els fets històrics de 1822 al municipi, el patrimoni cultural i la flora i la fauna de l’entorn i la restauració del mural de Resistents al Burés han estat dues de les propostes destacades.

Un nombrós grup de veïns i veïnes de Castellbell i el Vilar van participar dissabte al matí a la passejada guiada a càrrec de l’historiador i tècnic municipal Genís Frontera fins al Vilar, en què es van donar a conèixer una desena de plafons informatius dels fets històrics viscuts entre 1820 i 1822 amb les insurreccions liderades per Mansuet Boxó. Els plafons també divulguen el patrimoni natural i monumental del municipi i del seu entorn. La passejada es va arrodonir amb la representació de les escenes teatralitzades El llegat d’en Mansuet i l’Himne dels Resistents de la Capella de Música Burés. Finalment, els assistents van gaudir d’un tast de productes gastronòmics de proximitat al Jardí del Casademont.

Restauració del mural de Resistents

La restauració del mural de Resistents, al barri del Burés, ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’alumnat de primària de l’escola Jaume Balmes que ha seguit les indicacions de l’il·lustrador Jaume Gubianas, autor del mural l’any 2014. La pintura de la placeta del Reg havia quedat malmesa i ara torna a lluir per recordar els fets històrics del Trienni Liberal.

Els actes commemoratius del Bicentenari culminaran el primer cap de setmana de maig amb la celebració de la Festa dels Resistents al nucli del Vilar, però abans hi haurà tot de propostes. A partir del gener començaran els assajos del repartiment artístic que coordinarà la Companyia Capgirats Projects i es treballaran nou murals per part de l’alumnat de l’Institut Bages Sud sota la direcció de l’il·lustrador Jaume Gubianas. De cara a febrer, es farà una actuació teatralitzada per acompanyar l’acte divulgatiu del fenomen natural Flor de sol, al març hi haurà unes jornades gastronòmiques i a l’abril es programarà la mostra Resistents 2014-2023 i una xerrada divulgativa.