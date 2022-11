Els diabètics alerten que a la regió central hi ha més de 30.000 afectats i van en augment

«La diabetis és la gran oblidada», lamenta Francesc Ferrer, president de l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central (AdCc). I ho és, afirma, fins i tot pels mateixos malalts. El fet, però, és que és un problema de salut pública que va en augment. Del 2020 al 2021, amb informació del Departament de Salut, els casos diagnosticats a la sanitat pública catalana van augmentar un 6,5%, de 589.601 a 630.854. Avui és el Dia Mundial de la malaltia.

Tot i que, comparada amb les altres regions sanitàries, la Catalunya central no és la que registra més casos prevalents, amb dades del 2021 n’hi havia més de 41.000. A les nostres comarques dins d’aquesta regió sanitària (Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Cerdanya), superaven les 30.000.

Amb l’objectiu de sensibilitzar la població i, sobretot, d’ajudar els qui pateixen la malaltia, l’AdCc, nascuda el 1986 com a Associació de Diabètics de la Setena Regió (ADISER), que a partir del 1993 es va convertir en l’Associació de Diabètics de Catalunya (ADC) i des del 2018 és l’Associació de Diabètics de la Catalunya Central, organitza cada any, coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, activitats adreçades a fer guanyar qualitat de vida als malalts. Des de fa dos anys, porta l’acte central a la Fundació Alícia de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, per parlar d’un tema de cabdal importància com és l’alimentació.

Ahir al matí, una trentena de persones –l’associació té a l’entorn de 180 socis– van participar en un taller demostratiu de cuina per a persones amb diabetis, a càrrec de la nutricionista Fabiola Juárez i del cuiner Josep Lozano, de la Fundació Alícia, que va finalitzar amb els assistents fent el mateix pa de pessic amb diferents edulcorants.

Un centenari per recordar

Ferrer, nascut a Palafrugell i establert a Manresa des de l’any 1982, va obrir la sessió recordant el centenari, enguany, de la primera administració d’insulina, l’11 de gener del 1922 a Leonard Thompson, un canadenc de 14 anys que estava a punt de morir. Igualment, va voler destacar que l’octubre d’aquell mateix any es va administrar la primera injecció d’insulina a Europa. Un català, el doctor Rossend Carrasco i Fomiguera, la va administrar a Barcelona al pacient Francesc Pons.

Va insistir que, «com a pacients, necessitem formació». És per això que el lema d’enguany és Educar per protegir el futur. «Hem estat molts anys que el metge, per dir-ho exageradament, era un déu i no li podies dir ni piu, però ara són els mateixos metges els que ens estan demanant que canviem d’actitud, i ho hem de fer. Hem de passar de ser passius a ser actius, i per poder ser actiu has d’estar informat, has de tenir una educació de la teva malaltia. I això es pot aplicar a qualsevol malaltia. Les associacions de pacients a l’Estat estem demanant més participació en els òrgans de decisió. Tenim interès a participar en tot el que és el sistema sanitari, amb Althaia, amb el Departament de Salut, amb els CAP... però, per poder-ho fer, hem de ser experts en el nostre tema», recalcava.

Per aconseguir-ho, admetia, hi ha feina per fer. «Pel que fa als diabètics, un tema que tenim pendent és que ens costa acceptar que ho som. El de tipus 1, quan és petit, no ho entén ni ho accepta, però, després, ho entén i ho aprèn a gestionar molt bé. Al diabètic tipus 2 li costa més entendre que és una malaltia que no fa soroll i no fa mal, i, com que no fa mal, si convé, no em prenc les pastilles i si avui em passo tres pobles amb el menjar, no passa res... Aparentment. Les complicacions a la llarga amb la diabetis van de nefropaties, ceguesa, que pots acabar perdent un peu... Són molt greus. La gent no es mor per la diabetis; es mor d’una malaltia cardiovascular, per una complicació de la diabetis».

Estadísticament, de 15 a 64 anys parlem del 7% de persones amb diabetis, però a partir de 64 anys ens enfilem al 22, al 23 i al 24% de persones que en tenen, informava. Per això són tan importants temes com l’alimentació i l’exercici físic, juntament amb la medicació, per mantenir una qualitat de vida.

Millorar l’alimentació

Al taller de la Fundació Alícia, els presents va assistir a una interessant classe per millorar la seva alimentació. Van descobrir que una paella amb fajol pot ser igual de deliciosa que amb arròs i més beneficiosa perquè porta més fibra. Van aprendre diferents tipus de cocció. Per exemple, el microones preserva millor el color i els nutrients dels aliments i, com que l’aliment no entra en contacte amb aigua, no hi ha tanta tendència a condimentar-lo.

Lozano va cuinar uns espaguetis a la bolonyesa, on va substituir una part de la pasta per pastanaga i carbassó tallades a tires amb la mandolina. Els assistents també van aprendre tècniques d’avantguarda, com la cuina amb sifó, i es va parlar de la importància de la creativitat per no caure en la monotonia. Juárez va recordar que el consum de llegums ha passat d’aconsellar-se dos dies la setmana a de tres a set, perquè és el que s’anomena un «superaliment». Alhora, va alertar dels perills de la sal. Amb 5 grams al dia n’hi ha prou, i a Espanya se’n consumeix el doble.

Es va tractar l’etiquetatge dels aliments, que sovint enganyen el consumidor amb frases com «ric en fibra», i sobre els edulcorants, el tema que va generar més debat. Edulcorants naturals, polialcohols o intensius? Juárez va raonar per què són millors els segons. Tot seguit, es va fer el taller de pans de pessic per comparar com quedaven segons l’edulcorant ja que n’hi ha que fan que no pugi la massa si bé són igual de bons i més saludables per als diabètics.