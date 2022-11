L'Ajuntament de Súria ha obert un procés selectiu de borsa de treball d’agents de la Policia Local, per a la seva incorporació abans de finals d’aquest any 2022. L’objectiu d’aquest procés selectiu és avançar cap a la consolidació de la plantilla del cos municipal. El termini de presentació de sol·licituds acabarà aquest divendres 18 de novembre.

La plantilla orgànica de la Policia Local de Súria és formada per onze persones (vuit agents, dos caporals i un sergent). En el darrer any s’han portat a terme diferents processos selectius per consolidar la plantilla, estabilitzant quatre agents de carrera i un caporal, per promoció interna. La Policia Local és un servei que depèn de l’àrea municipal de Seguretat Ciutadana.

A més d’aquests processos selectius, també s’hi han realitzat altres iniciatives per a la millora de les condicions de treball i del servei a la ciutadania. En aquest sentit, es preveu traslladar les dependències del cos a la planta baixa de l’edifici ubicat al carrer Ernest Solvay, número 15 (antic centre de salut), molt a prop de la Casa de la Vila. A hores d’ara, en aquest espai ja hi ha algunes instal·lacions destinades al personal de la Policia Local. També es renovarà el vehicle policial, amb el mateix objectiu de la millora de serveis.